Všechno bylo špatně, hodnotil GP Kanady Hadjar

Přestože Isack Hadjar patří k nejlépe hodnoceným nováčkům letošní sezony a pravidelně boduje, poslední závod, který byl na programu v Kanadě, mu příliš radosti neudělal.

V kvalifikaci sice mladý Francouz obsadil devátou příčku, ale kvůli zablokování Carlose Sainze v první části boje o pole position mu byla udělena penalizace v podobě ztráty tří pozic na startu.

Start z 12. příčky však nakonec nebyl pro Hadjara při jeho premiéře na okruhu v Montrealu tím hlavním problémem.

„Myslím, že všechno bylo špatně,“ lamentoval po závodě Hadjar, jehož slova cituje web Motorsport.com.

„Na středně tvrdých pneumatikách jsem měl vysokou degradaci a moje tempo bylo velmi špatné. Nakonec se dalo docela snadno předjíždět, ale já jsem neměl šanci,“ poznamenal pilot stáje Racing Bulls.

„Od začátku víkendu jsem se s autem trápil. Moje sebevědomí tak bylo nízké, a to i v kvalifikaci. Devátá příčka byla sice OK, ale byl to velký boj. Jet takto po dobu 70 kol nedokážu,“ dodal Hadjar, který byl v Kanadě se ztrátou jednoho kola klasifikován jako patnáctý.