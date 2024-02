Všechna auta vypadají jako naše z loňského roku, rýpnul si Marko. U Red Bullu vládne spokojenost

„Velmi, velmi, velmi, velmi působivé,“ řekl Helmut Marko pro Autosport. „Zajeli jsme 142 kol, víceméně bez problémů, a koncept funguje, to je hlavní. Auto reaguje a my se vyvíjíme, vypadá to dobře.“

Podle Marka reaguje vůz dobře na všechny změny nastavení. Obhájci titulu překvapili poměrně agresivním konceptem bočnic a chlazení celkově.

„Vždy je to risk. Když se podíváte na Mercedes, tak ten měl nějaké problémy, a naše auto fungovalo od prvního kola, takže jsme velmi hrdí a šťastní. Také spolehlivost je neuvěřitelná a z toho, co jsem viděl, pokud jde o výkon pneumatik, má Ferrari opět více problémů než my.“

„Také McLaren se zdá být trochu nervóznější. Mercedes, nevím, co udělal. Určitě jsou rychlejší, než co předvedli. Ale můžeme si věřit.“

Na otázku, zda očekával, že soupeři se svými vozy udělají větší krok, si Marko neodpustil rýpnutí.

„Myslím, že nečekali, co uděláme. Jak bych to měl říct? Všechna auta vypadají jako naše z loňského roku.“