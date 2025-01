Vše nasvědčuje tomu, že sezóna 2025 bude fantastická, říká Horner

Vloni jsme viděli dva „vítěze“. Max Verstappen z Red Bullu vyhrál titul mezi jezdci, McLaren se radoval v Poháru konstruktérů. Závod vyhrálo sedm jezdců – všichni dokonce více než jeden, což se stalo poprvé v historii. Bude podobně napínavá sezóna pokračovat také letos? Podle Hornera ano.

„Vše nasvědčuje tomu, že sezóna 2025 bude fantastická,“ řekl Horner pro Speedweek.

„Když se podíváte na to, jak vysoká je výkonnostní úroveň, zejména mezi čtyřmi týmy, které dokázaly bojovat na špici, pak můžete očekávat napínavý souboj.“

„Bude to také velmi dlouhá sezóna a já se těším, až uvidím, jakého pokroku týmy během zimní přestávky dosáhly.“

Podle Hornera bude sezóna ovlivněna blížícím se rokem 2026, který přinese velké změny pravidel.

„Skutečnost, že se na rok 2026 plánuje revoluce v pravidlech, ztěžuje týmům práci. Je to pravděpodobně největší změna pravidel za posledních 50 nebo 60 let. V tomto smyslu je dodatečná práce v aerodynamickém tunelu, kterou můžeme jako třetí v pořadí udělat, výhodou.“

„Týmy musí neustále zvažovat, jak rozdělit své zdroje. Pokud bojujete o titul mistra světa F1 delší dobu, pak i další vývoj současného vozu trvá déle.“

„Když máte před sebou zásadní změnu pravidel, tak je to samozřejmě obtížné. Sám jsem to zažil v letech 2021 a 2022. Samozřejmě platí, že čím dříve můžete začít s vývojem, tím větší máte výhodu. Ale pokud je to těsný souboj až do posledního kola, pak je využití zdrojů balancováním, které je opravdu složité.“