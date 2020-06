Vše jsou to spekulace, popírá Steiner zvěsti o prodeji Haasu

Týmy formule 1 musí následkem koronavirové pandemie řešit finanční potíže a na příklad britské týmy Williams a McLaren budou zřejmě částečně na prodej.

Podobné spekulace se objevily i ve spojitosti s americkou stájí Haas, její šéf Günther Steiner je však vyvrací.

„Nevím, odkud se to vzalo,“ prohlásil Steiner v rozhovoru pro Autosport.

„Myslím, že už je to potřetí, co Gene Haas (údajně) prodává nebo částečně prodává tým.“

„Řekl bych, že jsou to vše jen spekulace. Někdo prostě vypouští domněnky.“

„Už jsme prý jednou byli prodáni do Saúdské Arábie, to mělo být před rokem. Nikdo z nás ale se Saúdy nemluvil.“

„Někdo se prostě snaží udělat senzaci z ničeho. Gene Haas je pořád stoprocentním vlastníkem Haasu. Nikdy neměl partnera. Možná ho ani nechce. Možná ho ani nepotřebuje.“

Pokud by majitel Haasu někdy uvažoval o prodeji týmu, pak by to podle Steinera dělal transparentní cestou.

„Až nastane ten správný čas, tak to oznámíme,“ uvedl Steiner.

„Jestli existuje nějaký zájemce o koupi týmu, tak v tomto ohledu odvedl skvělou práci Williams. Dali tým na trh a řekli, že mají zájem o to a to a začali komunikovat s těmi a s těmi.“

„Myslím si, že takhle by to mělo probíhat. Neměly by se šířit spekulace bez reálného základu.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson