Vše funguje, jak má. Ocon je s výměnou šasi spokojený

Esteban Ocon byl na začátku sezóny úspěšnějším z dvojice jezdců Alpine. Poté se však karta obrátila. Francouz čtyřikrát v řadě nebodoval. Před Grand Prix Velké Británie mu Alpine vyměnil šasi. Ocon se vrátil na bodované pozice a skončil devátý, pouhé čtyři sekundy za týmovým kolegou Fernandem Alonsem.

„Myslím, že hned, jak jsme vyjeli do prvního tréninku, jsme viděli, že všechno funguje tak, jak tomu bylo před třemi závody, a to je velmi dobrá zpráva,“ řekl Ocon v Maďarsku.

„Bylo to velké úsilí ze strany týmu, který se snažil diagnostikovat, v čem jsou problémy a co změnit. Pochybnosti jsou tedy nyní zažehnány a vše funguje, jak má. Nebudu zabíhat do detailů, ale bylo tam mnoho různých dílů, které jsme vyměnili společně s šasi. Nešlo jen o šasi, ale když demontujete šasi, zkontrolujete všechny komponenty, které k němu patří.“

„Bylo dobré auto přestavět a podrobně zkontrolovat, zda je všechno v pořádku. Tímto způsobem zmizely všechny pochybnosti."

Hungaroring je často popisován jako „Monako bez bariér“. Je úzký, klikatý a předjíždění je na něm velmi obtížné. Ocon se těší na nadcházející víkend a zejména na kvalifikaci.

„Zdejší trať se mi vždy líbila,“ dodal Ocon. „Vždy patřila k mým oblíbeným. Mám tu z minulosti skvělé vzpomínky.“

Podle Ocona se může jezdec na Hungaroringu postarat o rozdíl, i když trať není kvůli obtížnému předjíždění příliš vhodná pro závodění. I proto se těší na sobotu.