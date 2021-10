Vše, co dělám, musí dávat smysl, říká Vettel o svých ekologických aktivitách

Během lockdownu minulý rok si osvojoval základy bio farmaření. Před rakouskou Grand Prix se zúčastnil školní akce spojené se stavěním včelího úlu. Mezi závody v Zandvoortu a Monze odletěl na Island, aby byl přítomen otevření nové přelomové elektrárny.

Nejenom tím zaujal fanoušky Sebastian Vettel. Svět také obletěly fotografie německého závodníka, kterak po britské Velké ceně uklízí tribuny na Silverstonu. Promluvil také před protestem hnutí Extinction Rebellion před Grand Prix Nizozemska, kdy uvedl, že F1 by se měla více zabývat budoucností klimatu.

Během víkendu v Soči pilot stáje Aston Martin uvedl, že jeho status jezdce formule 1 může pomáhat šíření myšlenek na ochranu klimatu. Vettel však dodal, že je pro něj nejdůležitější být do projektů na ochranu klimatu sám zapojen.

„Nedělám ty věci jen proto, aby mě u toho lidi viděli.“

„V první řadě se vždy ujišťuji, že to, do čeho se pouštím, dává smysl. A že ta činnost pomůže tomu konkrétnímu místu, kde se nacházíme.“

„Mohl bych třeba mluvit o té iniciativě pro včely. Vytvořili jsme jim nějaký životní prostor, do kterého se budou moci vracet. Takový byl náš primární zájem.“

„Je skvělé, když se o to lidé zajímají. Může to inspirovat ostatní k tomu, aby se začali chovat podobně, nebo aby třeba popřemýšleli o svých aktivitách a o svém chování. Každý pak uvidí, jak sám může přispět,“ věří Vettel.

„Hlavně z toho ale musím mít já sám dobrý pocit, pak to dává smysl. Je fajn si říct, co bychom měli dělat a dál se o tom bavit. Já si ale myslím, že zároveň je třeba sám přiložit ruku k dílu.“

„Jinak to není věrohodné.“

Vettel se stal hlasitým bojovníkem za životní prostřední během minulého roku, podle slov Mattii Binotta se však tímto tématem zabýval už během svého angažmá u Ferrari.

„Řekl bych, že během několika posledních sezon začal být na tato témata velmi citlivý,“ cituje šéfa italské stáje motorsport.com.

„Diskutoval o nich, takže jsme si toho byli vědomi. Vyvíjí tímto směrem velké úsilí a opravdu se na to soustředí. Není to nic překvapivého a je skvělé to vidět.“