Vrtochy diktátora, nebo větší transparentnost? Za nevhodné chování se mohou odečítat i body

Max Verstappen dostal vloni veřejně prospěšné práce a Leclerc pokutu. V obou případech šlo o použití vulgárního výrazu. Terčem ale nebyl nikdo z FIA nebo soupeřů. Šlo jen o popis vlastního vozu, respektive situace na trati. Jezdci vloni v otevřeném dopise kritizovali FIA za udělování pokut.

„Vyjádřili jsme také své znepokojení nad negativním obrazem, který finanční pokuty přináší tomuto sportu. Znovu vyzýváme prezidenta FIA k finanční transparentnosti a k přímému a otevřenému dialogu s námi,“ uvedli tehdy jezdci.

Zatímco k dialogu nedošlo, transparentnost se zlepšila – ale jen na papíře a způsobem, se kterým jezdci zcela určitě nebudou spokojeni.

Sportovní komisaři dostali „manuál“, podle kterého mohou nevhodné chování jezdců trestat. Kromě pokut hrozí jezdcům zákaz startů a dokonce i odečítání bodů v šampionátu – to v případě, že se prohřešku dopustí opakovaně v průběhu dvou let.

Sportovní komisaři se ale tabulkou, která byla uveřejněna v příloze B Mezinárodního sportovního řádu, nemusí držet. Na základě vlastního uvážení mohou mohou „vzít v úvahu jakékoli polehčující a/nebo přitěžující okolnosti, jakož i povahu a místo události, aby přizpůsobili trest konkrétní situaci.“



Foto: FIA, příloha B Mezinárodního sportovního řádu (pdf)

Oficiální reakce zatím nejsou. Pokud by podobný návrh přišel v průběhu sezóny, bylo by to nepochybně vděčné téma na nejbližší čtvrteční tiskové konferenci. V lednu ale mohou jezdci reagovat snad jen dalším otevřeným dopisem své asociace. GPDA uvedla pro BBC, že „prozatím nemá k této záležitosti žádný komentář“. Uvidíme, zda nějaká reakce nepřijde v průběhu následujících dní.

BBC se také odvolává na slova jednoho z jezdců, který krok označil za „směšný“ a dodal: „Chová se (Muhammad bin Sulajim) jako diktátor.“

Další zdroje BBC řekly, že „spousta“ lidí ve FIA ​​byla proti tomuto kroku. Jeden zdroj uvedl, že to bylo prosazeno „rychlým elektronickým hlasováním a bez konzultace s ostatními zúčastněnými stranami nebo GPDA nebo vlastní komisí jezdců FIA“.

Já nic, já prezident

Muhammad bin Sulajim sice vytáhl do boje za lepší chování jezdců, ale sám si nad celou situací myje ruce. V rozhovoru během víkendu v Kataru připomněl, že to nebyl on, kdo zavedl tresty za nevhodné chování a není to ani on, kdo o trestech rozhoduje – to dělají přece sportovní komisaři. Z jeho pohledu jde tak maximálně o snahu lépe vymáhat dodržování pravidel.

„Cílem tohoto nového dodatku je poskytnout sportovním komisařům jasné pokyny ohledně sankcí za porušení konkrétních článků mezinárodního sportovního kodexu,“ uvedl mluvčí FIA pro BBC.

„Zavedením strukturovanějšího rámce se FIA ​​snaží zajistit, aby byly tresty uplatňovány jednotně a transparentně, z čehož budou mít prospěch jak sportovní komisaři, tak jezdci/soutěžící.“