Vrooom.. Pirelli ukázalo trofej pro Velkou cenu Itálie 2024

Letošní trofeje pro první tři jezdce a vítězný tým ve Velké ceně Itálie mají název „Vrooom“.

Vrooom je onomatopoické slovo, které vystihuje zvuk silného motoru při akceleraci nebo při vysokých otáčkách. V češtině bychom možná použili spíše „brrm“, které se hodí pro klasické motory nebo „eneeeen“, které by ale více odpovídalo motorům F1 před nástupem hybridů.

Trofej navrhl uznávaný umělec Andrea Sala a podle Pirelli „představuje v abstraktní podobě dlouhou historii pneumatik Pirelli v kombinaci s dojmy z rychlosti a zrychlení. Hlavní část trofeje je vyrobena z materiálu Valchromat s chromovaným hliníkovým podstavcem.

„Název VROOOM vystihuje to, co jsem chtěl reprezentovat, totiž představu Formule 1, kterou jsem měl od dětství: start, vozy seřazené na startovním roštu, zhasnutá světla a sprint do první zatáčky. Trofej tento okamžik – startovní bod všeho, sprint, rychlost – přetváří v sochu,“ řekl Sala.