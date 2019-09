Vraťte zpět dvanáctiválce, žádal Vettel po odstoupení ze závodu

„Vraťte zpět ty zas*** V12,“ řekl Vettel krátce poté, co musel odstavit svůj vůz. Podle Binotta šlo nejspíše o problém s elektronikou a Vettel se v Suzuce penalizaci vyhne.

Vettel samozřejmě narážel na dvanáctiválce, které byly kdysi ve F1. Dnes královna motorsportu používá hybridní motory V6.

Po závodě byl Vettel na svá slova dotázán. „Očividně neexistuje žádná možnost (jak je vrátit zpět, pozn. redakce). Tyto pohonné jednotky jsou z technického hlediska velmi složité, ale velmi fascinující.“

„Nemyslím si, že by to mělo pro naše závodění a pro lidi, kteří to sledují, nějakou velkou výhodu.“

„V tu chvíli to samozřejmě bylo velmi hořké, protože jsem jezdil velmi dobře a vypadalo to jako dobré odpoledne. První reakce, když se auto pokazí, není vždy ta nejšťastnější.“

Foto: Getty Images / Charles Coates