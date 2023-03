Vrátí se vozy F3 do Macaa? FIA na tom pracuje

Vozy F3 v Macau naposledy závodily v roce 2019. Podle informací Autosportu však FIA pracuje na tom, aby se populární závod pro jezdce F3 brzy vrátil do kalendáře.

Ayrton Senna, Michael Schumacher či David Coulthard. To je jen základní výčet vítězů populární formulové Grand Prix Macaa.

Kvůli covidu se však od roku 2020 na náročném městském okruhu v Macau neukázali přední jezdci a týmy kategorie F3, které v posledních ročnících nahradili účastníci čínského šampionátu F4.

Podle informací britského Autosportu by se však brzy v Asii opět mohli poměřit nejsilnější junioři s vozy F3. A nejen to – podnik v Macau by mohl být povýšen na „festival juniorských sérií“, jehož by se zúčastnili i jezdci a týmy z regionálních formulových seriálů (např. evropské FRECA) a mistrovstvích formule 4.

„Pracujeme na tomto projektu, ale není to snadné, protože v minulosti byl koncept jiný – měli jsme různé šampionáty F3 a Macao bylo něco jako finále, kde byli nejlepší jezdci z každého šampionátu,“ citoval Autosport Francoise Sicarda, který je ve FIA zodpovědný za strategii formulových seriálů.

„Snažíme se zjistit, jak bychom to mohli zorganizovat, protože o tento závod je stále zájem. Budeme muset překonat některé logistické problémy, protože Macao je v listopadu a týmy F3 chtějí v zimě testovat, navíc musí projít repasí motory, takže je to složitá situace,“ poukázal Sicard na problémy, které by mohly plány zhatit.