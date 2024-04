Vrátí se Steiner do F1 jako spolumajitel týmu? Údajně na tom pracuje

Guenther Steiner, který na konci prosince minulého roku skončil po takřka dekádě v čele týmu Haas, je spojován s návratem do F1 v nečekané podobě.

Ital podle japonského serveru Autosport-web pracuje na tom, aby se stal spolumajitelem některého z již fungujících týmů.

Podle dostupných zpráv má za sebou Steiner investora s dostatečným finančním zázemím na realizaci tohoto kroku.

Samotný Ital, jenž se momentálně v padoku velkých cen objevuje jako televizní expert, se nedávno nechal slyšet, že případný návrat do F1 nevylučuje – i když je zřejmé, že by byl případně raději součástí ambicióznějšího týmu, než tomu bylo v případě Haasu.

„Strávil jsem v F1 tolik let, že chci dělat víc než se jen účastnit a občas bodovat. Chci skutečně soutěžit a snažit se vyhrávat. Nehodlám se vrátit jen proto, abych vedl tým, když tu možnost nemám,“ prohlásil Steiner.

Otázkou však zůstává, do jakého týmu by mohl Steiner investovat.

Oficiálně žádný tým F1 momentálně není na prodej. V poslední době se však spekulovalo o tom, že by se svého týmu Alpine mohl zbavit Renault, a totéž platilo i o stáji RB, kterou vlastní Red Bull.

K možnému prodeji týmu RB před časem Helmut Marko, jakožto zástupce Red Bullu, řekl:

„Zájemců je mnoho, ale nakonec je to rozhodnutí akcionářů. Cena za tým je vysoká, zatím není nic rozhodnuto.“

V případě RB i Alpine lze však očekávát, že by se jejich možný nový vlastník musel zavázat k odběru konkrétních pohonných jednotek. U RB by to byly nové motory přímo od Red Bullu, u Alpine by šlo o agregáty Renault.