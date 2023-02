Vrátí se Schumacher na startovní rošt? Někteří o něj už projevili zájem

Micka Schumachera čeká letos střídačka a to u týmu, za který jezdil jeho otec. Vrátí se v příštím roce na startovní rošt?

Po dvou letech u Haasu nezískal Mick Schumacher závodní sedačku. V letošním roce bude rezervním a testovacím jezdcem Mercedesu. Přítomen byl i na prezentaci týmu, pro kterého je i marketingově zajímavé mít německého jezdce a navíc se jménem Schumacher. Měla by to být ale jen dočasná záležitost. Schumacher věří, že se na startovní rošt vrátí.

„No, samozřejmě to není žádná záruka, ale jsem v pohodlné pozici, kdy cítím, že se mohu učit, a mohu z tohoto roku vytěžit maximum, i když nebudu řídit,“ řekl Schumacher pro web F1. „Ale vzhledem k výsledkům, které jsem předvedl v juniorských kategoriích, ale i v F1, jsem si jistý, že se nějaké příležitosti najdou. Přes zimu se už několik lidí zmínilo, že existuje zájem, takže v tomto smyslu se příliš neobávám.“

Schumachera uvidíme na některých závodních víkendech. „Budu pravděpodobně stále používat velmi podobný přístup. Do víkendu budu vstupovat tak, jako bych měl závodit, abych se udržel v kondici. Ale také proto, že je to úplně jiný rok, se budu snažit zjistit, co se z něj mohu naučit, co si z této zkušenosti odnést a být týmu co nejvíce nápomocný.“

„Částečně proto, že mám zkušenosti s řízením, ale také proto, že mám mentalitu, že vím, jak je třeba přistupovat k víkendu. Určitě si zachovám stejný přístup a budu se snažit udržet vzrušení na vysoké úrovni.“

Schumacher bude také pracovat na simulátoru a věří, že může týmu pomoci. „Zaprvé mám zkušenosti s řízením loňského vozu, což je nová generace. To znamená, že přístupy, které budu mít v simulátoru, budou velmi podobné těm, které budou mít závodní jezdci na trati,“ uvedl Schumacher.

„Doufejme, že s ohledem na to budeme schopni poskytnout týmu spolehlivou zpětnou vazbu, ale také soubor možností, které budou fungovat na trati.“