Vrátí se GP Portugalska do kalendáře F1? Jsme připraveni, tvrdí tamní premiér

Podle portugalského předsedy vlády Luíse Montenegra by se F1 mohla vrátit do Portugalska v roce 2027.
Naposledy se Velká cena Portugalska v kalendáři formule 1 objevila v „covidových“ letech 2020 a 2021, kdy se tento závod vrátil poprvé od devadesátých let. S tím rozdílem, že tradiční dráhu z Estorilu nahradila moderní trať v Portimau.
A právě tento okruh by se mohl brzy znovu objevit v kalendáři F1. Vyplývá to z vyjádření premiéra Luíse Montenegra, který během festivalu v regionu Algarve uvedl, že vláda má vše připraveno k formálnímu potvrzení návratu závodu v roce 2027.
„Jednou z okolností, která nejvíce přispívá k propagaci regionu, jsou velké akce,“ uvedl Montenegro, jehož slova citují nejen portugalská média.
„Již jsme si pojistily závody MotoGP pro roky 2025 a 2026. A mohu říci, že máme vše připraveno k tomu, abychom příští rok formálně oznámili návrat formule 1 do Algarve v roce 2027. Tyto akce sice vyžadují finanční podporu vlády, ale přinášejí přímý ekonomický a nepřímý propagační přínos, který se rozhodně vyplatí.“
Montenegro však zatím mluví spíše optimisticky než s jistotou. Kalendář F1 by ani v příštích letech neměl přesáhnout kvótu 24 závodů a většina míst je už na několik let dopředu zajištěna.
F1 nicméně plánuje, že se v dohledné době začnou některé závody v pořadatelství velkých cen střídat (týkat se to bude například velké ceny ve Spa), což by mohla být příležitost pro Portugalsko, ale i další zájemce v čele s Thajskem či Tureckem.