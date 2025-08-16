Vrátí se GP Portugalska do kalendáře F1? Jsme připraveni, tvrdí tamní premiér | Foto: Getty Images

Vrátí se GP Portugalska do kalendáře F1? Jsme připraveni, tvrdí tamní premiér

Jakub Knoll
16. srpna 2025

Podle portugalského předsedy vlády Luíse Montenegra by se F1 mohla vrátit do Portugalska v roce 2027.

Naposledy se Velká cena Portugalska v kalendáři formule 1 objevila v „covidových“ letech 2020 a 2021, kdy se tento závod vrátil poprvé od devadesátých let. S tím rozdílem, že tradiční dráhu z Estorilu nahradila moderní trať v Portimau.

A právě tento okruh by se mohl brzy znovu objevit v kalendáři F1. Vyplývá to z vyjádření premiéra Luíse Montenegra, který během festivalu v regionu Algarve uvedl, že vláda má vše připraveno k formálnímu potvrzení návratu závodu v roce 2027.

„Jednou z okolností, která nejvíce přispívá k propagaci regionu, jsou velké akce,“ uvedl Montenegro, jehož slova citují nejen portugalská média.

„Již jsme si pojistily závody MotoGP pro roky 2025 a 2026. A mohu říci, že máme vše připraveno k tomu, abychom příští rok formálně oznámili návrat formule 1 do Algarve v roce 2027. Tyto akce sice vyžadují finanční podporu vlády, ale přinášejí přímý ekonomický a nepřímý propagační přínos, který se rozhodně vyplatí.“

Montenegro však zatím mluví spíše optimisticky než s jistotou. Kalendář F1 by ani v příštích letech neměl přesáhnout kvótu 24 závodů a většina míst je už na několik let dopředu zajištěna.

F1 nicméně plánuje, že se v dohledné době začnou některé závody v pořadatelství velkých cen střídat (týkat se to bude například velké ceny ve Spa), což by mohla být příležitost pro Portugalsko, ale i další zájemce v čele s Thajskem či Tureckem.

