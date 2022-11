Vrátí se do F1 jméno Kimi? Mladý Ital drtí konkurenty

Mladý Ital Andrea Kimi Antonelli letos vyhrál, co mohl. Za sebou má navíc tým formule 1. Uvidíme ho za pár let ve formuli 1?

Andrea Kimi Antonelli se narodil 25. srpna 2006 v italské Bologni. Jeho jméno evokuje vazby na mistra světa z roku 2007 a to zejména v kontextu toho, že Kimi není zrovna typické italské jméno.

V roce 2006 už byl Kimi Räikkönen ve F1 etablovaný a závodil za McLaren. Souvislost mezi Icemanem a nadějným italským mladíkem je však zřejmě jen čistě náhodná.

„Ne, nesouvisí to s jezdcem F1. Byl to nápad otcova přítele. Chtěli mi dát cizí druhé jméno a rozhodli se pro Kimi, protože to znělo dobře,“ řekl Andrea Kimi Antonelli v rozhovoru pro livegp.it.

„Mým zdrojem inspirace bude vždy Ayrton Senna. Nikdy jsem ho neviděl naživo, ale viděl jsem jeho závody na YouTube a hned se mi zalíbil. Obdivuji na něm jeho způsob jízdy a schopnost jet na sto procent, i když auto nebylo nejlepší.“

Ve světě monopostů

Do formulových vozů přestoupil Antonelli v loňském roce, ale plně až letos, kdy zvládl hned dvě závodní série – vlastně ještě více než to.

Antonelli závodil s Premou v sérii ADAC formule 4. Šampionát letos čítal šest víkendů po třech závodech. Antonelli vyhrál polovinu závodů, ve třech byl druhý, dvakrát dojel čtvrtý a jednou byl šestý. Víkend na Lausitzringu vynechal (respektive ho vynechal jeho tým). Sérii vyhrál s 313 body, druhý Taylor Barnard na něj ztratil 47 bodů (systém bodování je stejný jako ve F1).

Kromě toho se Antonelli podíval do italské F4, kde rovněž usedl za volant vozu Prema Racing. Pár závodů si vyzkoušel už vloni, kdy z devíti závodů dokázal třetinu dojet na pódiu. Letos už dominoval. Dokázal vyhrát 13 z 22 závodů. Nakonec získal 362 bodů, druhý v pořadí Alex Dunne na něj ztratil 104 bodů.

Antonelli stihl také odjet několik závodů ve F4 ve Spojených arabských emirátech. V úvodních čtyřech závodech získal na okruhu Yas Marina dvě vítězství a dvě další pódia. Poté se ještě vrátil na čtyři závody v Dubaji, kde získal jedno druhé místo.

Už od roku 2019 je členem juniorského programu Mercedesu. Logickým dalším krokem je přestup do F3. Antonelli má však zatím na kontě jen jednu celou sezónu v monopostech a tak jeho okolí zřejmě nechce přestup do poměrně silně konkurenční série uspěchat. V příštím roce bychom ho měli vidět v Evropské regionální formuli (FREC) a to opět ve voze italské stáje Prema.