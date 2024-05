Vrátí se Bottas do Williamsu? Spekulace sílí

Podle médií by se Valtteri Bottas mohl po devíti letech vrátit do Williamsu.

Valtteri Bottas stále nemá jistotu, že bude v F1 pokračovat i v příštím roce. S jeho současným zaměstnavatelem, týmem Sauber, má smlouvu pouze do konce letošní sezony a nic zatím nenasvědčuje tomu, že by měl v Hinwilu pokračovat.

Jisté navíc je, že jednu sedačku švýcarské stáje, která bude od roku 2026 továrním týmem Audi, obsadí od příští sezony Nico Hülkenberg, což znamená, že minimálně jeden ze dvou současných jezdců této organizace bude muset odejít.

I kdyby nakonec Bottas u Sauberu po třech letech skončil, nemusí jít o jeho konec v F1. V posledních dnech totiž sílí spekulace, podle kterých by 34letý Fin mohl zamířit do Williamsu, kde závodil již v letech 2013 až 2016. Informuje o tom například web Speedcafe.

Bottas byl navíc během víkendu v Imole spatřen, jak 15 minut hovořil se šéfem Williamsu Jamesem Vowlesem ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠–⁠⁠⁠⁠⁠⁠ podle Autosportu spolu měli jednat právě o možné spolupráci v roce 2025.

Pokud by se návrat Bottase do Williamsu opravdu uskutečnil, nahradil by 10násobný vítězu závodu F1 Logana Sargeanta, a to i vzhledem k tomu, že druhý pilot stáje Alexander Albon nedávno podepsal novou víceletou smlouvu.