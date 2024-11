Vracíme se zpět do reality, říká Leclerc po sprintové kvalifikaci

Sainz skončil v rozstřelu (sprintové kvalifikaci) na čtvrtém místě. Podle něj si Ferrari uvědomovalo, že soupeři mohou být velmi rychlí.

„Dobrou zprávou je, že auto bylo vyváženější, než se očekávalo, a tomu odpovídaly i časové tabulky. Každopádně jsme náš balík nevyužili na maximum. Přestože kolo bylo čisté, v autě byla velká nedotáčivost a já jsem v podstatě celé kolo nemohl s autem zatočit,“ řekl Sainz pro Sky Sports.

„Bylo to těžké i proto, že to byla moje jediná šance zajet kolo, takže jsem nemohl příliš riskovat s limity trati.“

„Myslím, že zítra máme potenciál auto hodně zlepšit, zejména na měkkých pneumatikách. Snad uděláme nějaké kroky vpřed.“

Leclerc pátý

Leclerc skončil za Sainzem na pátém místě.

„Dali jsme do toho všechno a jsme jen na 4. a 5. místě, což není moc dobré vzhledem k tomu, jak důležitý tento víkend je.

„Z nějakého důvodu byl trénink hodně nad naše očekávání. Teď to odpovídá tomu, co jsme očekávali. Vracíme se zpět do reality.“

„Po tréninku samozřejmě existovala naděje, že bychom mohli zajet něco lepšího, ale nestalo se tak.“

Leclerca se zeptali, zda by mohlo Ferrari v sobotním sprintu vyzvat McLaren.

„Když se podíváme na první trénink, tak jednoznačně ano. Pokud se podíváme na kvalifikaci, tak ne. Zatím nejreprezentativnější části víkendu byla (sprintová) kvalifikace. Nejsme v nejlepší pozici. Člověk nikdy neví. V závodech je to vždycky jiné.“