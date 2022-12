Vrací se do Red Bullu, jednal s Mercedesem. Ricciardo je rád, že si ho špičkové týmy stále cení

Daniel Ricciardo bude v příštím roce plnit roli rezervního jezdce.

„Jakmile jsme se spojili s Red Bullem, velmi jsem ocenil, že mi dali čas, protože mi nic nedluží,“ řekl Ricciardo pro podcast Velké ceny Austrálie. „Něco tam bylo a cítil jsem to. Byl jsem trochu překvapený. Zdálo se, že vypadali stejně nadšení jako já (z podpisu smlouvy).“

Přestože se Ricciardo vrátil do svého starého týmu, potvrdil, že to nebylo poprvé, co se díval na přestup k Mercedesu. „Dokonce i když jsem byl v Red Bullu, Mercedes byl vždy týmem ke zvážení. Dominovali a byl to tým, na který jsem se díval.“

„Měl jsem s nimi v té době několik rozhovorů. Bylo pěkné mít teď několik dalších. Je fajn, že si mě po těch pár letech, které jsem měl, některé špičkové týmy stále cení.“