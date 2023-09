Vrácení pozice ze strany Gaslyho vůči mě bylo jasnou záležitostí, říká Ocon

Esteban Ocon je přesvědčen, že na prohození pozice s Pierrem Gaslym v závěru GP Japonska nebylo nic nestandardního.

Konec letošní GP Japonska byl mj. ve znamení menší kontroverze, o kterou se postaral tým Alpine. Francouzská stáj nařídila Gaslymu, aby přepustil svoji devátou příčku Oconovi. Gasly se rozhodnutí týmu sice podřídil, ale evidentně se s ním nesouhlasil.

Samotný Alpine je však přesvědčený, že se jednalo o standardní postup, a stejně tak to vidí i Ocon.

„Jsem v tomto týmu už čtyři roky a tohle interní pravidlo platilo vždy. Jak, s Danielem (Ricciardem), tak s Fernandem (Alonsem),“ odpověděl Ocon na otázku webu Motorsport.com, zda mu bylo vždy jasné, že dostane pozici zpět.

„Pokud dojde k výměně pozic mezi jezdci, v tomto případě jsem dal pozici Pierrovi, tak pilot, který se posouvá dopředu, musí získat alespoň jedno další místo – v Suzuce se jednalo o to, které držel Fernando. V opačném případě jezdec vrací místo svému týmového kolegovi. Tak jsme to dělali vždy,“ vysvětlil pilot týmu Alpine s tím, že pokud se někdy dostane do situace, ve které byl Gasly, svoji pozici vždy přepustí.

Ocon je navíc toho názoru, že Gaslyho argument, že byl po celý závod rychlejším vozem, a proto si měl zasloužit udržet pozici, nemá v této situaci opodstatnění.

„Není to relevantní. Můžete být tak rychlí, jak chcete – pokud se neposunete o další místo dopředu,“ dodal Ocon s tím, že konec GP Japonska tým ještě interně prodiskutuje.