Vozy Super GT a DTM se utkaly ve Fudži, nedělní výhru získal účastník skandálního závodu

Série DTM pozvala týmy ze Super GT na Hockenheimring v říjnu, kdy na německém okruhu vrcholila sezóna prestižního šampionátu cestovních vozů. Týmy Kunimitsu, KeePer TOM’S, Nismo a tři vozy ze Super GT Honda NSX-GT, Lexus LC 500 a Nissan GT-R Nismo přijely do Německa v průběhu sezóny japonské série s minimální časem na přípravu, bez potřebných dat o pneumatikách Hankook a bez systémů DRS a „push to pass“, což japonské „hosty“ postavilo do velmi nevýhodné pozice. Veškeré nevýhody japonských týmů se posléze projevovaly i na trati a nejlepším výsledkem vozu Super GT v Německu bylo nakonec deváté místo Hondy NSX-GT Jensona Buttona.

Z hlediska zastoupení startujících vozů se situace v Japonsku obrátila. Tak zvaného „závodu snů“ na okruhu Fudži se zúčastnilo dvaadvacet vozů, z toho patnáct speciálů Super GT a sedm vozů DTM. Jedno za tří BMW pilotoval stálý jezdec DTM Marco Wittmann, za volantem dalšího se objevil bývalý pilot formule 1 Kamuj Kobajaši a poslední sedačku obsadil hendikepovaný pilot Alex Zanardi, který se do vozu DTM vrátil poprvé od loňských závodů v Misanu. Audi poslalo do Fudži čtyři vozy a do závodních sedaček posadilo letošního šampiona Reného Rasta, dlouholeté členy rodiny „čtyř kruhů“ Mika Rockenfellera a Loica Duvala a ještě Francouze Benoita Treluyera, bývalého pilota programu LMP 1.

„Domácí“ sérii Super GT ve Fudži reprezentovalo pět vozů Honda, čtyři Nissany a šest speciálů Lexus. V japonském šampionátu se za volantem vozu střídají dva piloti během závodu, ve Fudži každý ze dvou víkendových závodů absolvoval jeden z pilotů dané posádky. Z nejznámějších pilotů Super GT ve Fudži chyběl Jenson Button, pod slavnou horu naopak přijel jeho týmový kolega ze stáje Kunimitsu Naoki Jamamoto, Nissan reprezentovali Frederic Makowiecki, Ronnie Quintarelli či Jann Mardenborough, s vozy Lexus závodili Heikki Kovalainen, úřadující šampion seriálu Super Formula Nick Cassidy nebo Kenta Jamašita a na startovním roštu se objevil ve službách Hondy i Narajn Kartykejan, historicky první Ind, který kdy startoval v grand prix formule 1.

Už v prvním závodě se projevilo, že vozy Super GT budou pro hosty z DTM představovat v Japonsku mnohem větší konkurenci než minulý měsíc na Hockenheimu. V sobotu získal vítězství pro Lexus Nick Cassidy, který o půl sekundy porazil Japonce Tsukakošiho s Hondou. Nejlepším pilotem DTM byl až šestý Benoit Treluyer za volantem Audi, který na Cassidyho ztratil více než jedenáct sekund i přes to, že závod byl po výjezdu safety caru restartován pouhé dvě minuty před koncem. Z tábora Audi před startem závodního víkendu zaznívaly obavy z velkého rychlostního deficitu vůči vozům Super GT na pověstné dlouhé rovince ve Fudži, které se ukázaly jako opodstatněné. Japonské týmy navíc od Audi a BMW obdržely velké množství dat o pneumatikách, takže se na „druhé kolo“ souboje proti vozům německého seriálu mohly velmi dobře připravit.

„Měli jsme velké problémy s rychlostí a také s opotřebením pneumatik. Na začátku závodu jsem se o pneumatiky vůbec nestaral, pouze jsem tlačil na pilu. Získal jsem několik pozic, poté ale následoval velký propad. Snažil jsem se proto následně pneumatiky více šetřit, jenže to nefungovalo a stále rychle odcházely. Měli jsme také málo přítlaku, a proto jsme ztráceli i v rychlých zatáčkách. Velká škoda,“ hodnotil pro motorsport.com sobotní závod pilot Toyoty ve WEC Kamuj Kobajaši, který debutoval za volantem vozu DTM a pro BMW v prvním závodě získal čtrnácté místo. Dopadl tak lépe než Wittmann, který byl osmnáctý s kolem ztráty. Zanardi navíc nedojel do cíle po selhání motoru.

V neděli měl z pole position odstartovat Dajsuke Nakadžima s Hondou, kterou ovšem ve volném tréninku zničil jeho týmový kolega a po nutné výměně šasi tento vůz postihla penalizace. Místo mladšího bratra Kazukiho Nakadžimi tak z prvního místa na roštu odstartovalo Audi Loica Duvala. Francouz se však na první pozici dlouho neudržel, protože již v první zatáčce se před něj dostal Narajn Kartykejan, bývalý indický pilot formule 1, který letos působil v Super GT ve službách Hondy. Již dvaačtyřicetiletý Ind nakonec dokázal dramatický závod vyhrát poté, co velmi dobře zvládl restart do posledního kola po zajetí safety caru. Ten musel na trať v závěru nedělního závodu kvůli několika souběžným incidentům, do kterých byly zapleteny čtyři Lexusy a dvě Hondy. Neděli ve Fudži tak ovládl první indický pilot „královny motorsportu“, který v roce 2005 dojel s monopostem Jordan na čtvrtém místě ve skandální Gradn Prix USA. V Indianapolis tehdy stálo na roštu pouze šest vozů kvůli potížím pneumatik Michelin a vítězství získal Michael Schumacher s monopostem Ferrari na pneumatikách Bridgestone.

„Naše auto bylo na pneumatikách Hankook okamžitě rychlé, takže jsme tušili, že budeme moci bojovat na čele. Bylo skvělé zjistit, že můžeme být rychlí za jakýchkoliv podmínek. Vítězstvím v závodě jsem si splnil sen, závodit proti vozům DTM pro mě bylo velmi speciální, protože jezdci DTM jsou fantastičtí. Pro obě série to bylo skvělé,“ řekl po nedělním závodě Narajn Kartykejan, bývalý pilot týmů Jordan, Hispania a HRT, pro web dtm.com.

Co bude dál? To je v tuto chvíli ve hvězdách. Vozy DTM byly postaveny podle pravidel Class One již pro sezónu 2019, vozy Super GT budou tento postup kopírovat a pravidla Class One se v Japonsku představí už příští rok. Honda musela zcela změnit koncept vozu NSX, aby společným pravidlům se sérií DTM odpovídal, do původně německého šampionátu se však japonská automobilka prozatím nechystá. Je velmi pravděpodobné, že se v příštím roce dočkáme podobných společných akcí, jako jsme zažili letos na Hockenheimu a ve Fudži, Gerhard Berger by si však určitě přál další značku v DTM, a to i s ohledem na to, že budoucnost Aston Martinu v evropském seriálu je značně nejistá. Po nepodařené první sezóně se vozy Aston Martin neobjevily ve Fudži, britská značka ušetřený čas raději využila pro přípravy na rok 2020.

Sestřih sobotního závodu

Sestřih nedělního závodu