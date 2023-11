Vozy formule 1 nejsou stvořené pro okruhy, jako je Las Vegas, říká Alonso

Podle Fernanda Alonsa patří vozy formule 1 na závodní okruhy a ne do města.

Když Fernando Alonso ve formuli 1 začínal, byly v kalendáři tři městské tratě – Monako, Montreal a Albert Park. Letos jich máme osm: Džidda, Albert Park, Baku, Miami, Monako, Montreal, Singapur a Las Vegas. Okruh v Montrealu někteří za městskou trať nepovažují, ale to není až tak podstatné. Trend je jasný...

Alonso po Las Vegas naznačil, že se mu městské tratě příliš nelíbí.

„Na takových okruzích není moc zábavné jezdit – při rychlosti 360 km/h, bez přilnavosti, bez viditelnosti a s pekelným poskakováním,“ řekl Alonso, kterého cituje RacingNews365.

„Vím, že zvenku ta show možná vypadá dobře, ale tyhle vozy nejsou stvořené k tomu, aby projížděly zatáčky rychlostí 80 km/h. Jsou stvořeny k tomu, aby jezdily v Suzuce, Barceloně a v Silverstonu a maximalizovaly svůj potenciál.“

„Je potřeba vyvažovat kalendář a šampionát. To je to, co děláme, ale nemyslím si, že je to jediná cesta. Musíme zachovat i tradiční závody, ve kterých může vůz formule 1 zazářit.“

Co se týče závodu, Alonso si polepšil na deváté místo a jeho týmový kolega Lance Stroll obsadil pátou příčku.

Alonsův závod ovlivnily hodiny po startu. Spekulovalo se o vlivu oleje, který se na trať dostal z jednoho z historických vozů při drive parade. Alonso po závodě příliš informací neposkytl.

„Ještě jsem neviděl video. Musím se ještě podívat, co se stalo,“ řekl. „Ztratil jsem kontrolu nad vozem a nevím, jestli jsem byl v sendviči mezi dvěma vozy, nebo jsem byl sám, ale když jsem viděl alfu (Bottas), tak jsem myslel, že je po všem. Stál jsem špatně, takže jsem spokojený s konečným výsledkem a ziskem nějakých bodů.“