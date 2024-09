Vozy F3 letos v Macau závodit nebudou

Elitní jezdci a týmy ze seriálu FIA F3 se vloni po čtyřleté odmlce představili v rámci prestižní Velké ceny Macaa. Letos tomu tak však nebude. Závod F3, kterého se vloni zúčastnil i český závodník Roman Staněk (dojel tehdy 12.) bude nahrazen kláním regionálních formulí.

Důvody, proč tomu tak bude, vysvětlil šéf šampionátu FIA F3 Bruno Michel.

„Vzhledem k tomu, že letos vyrábíme nový vůz, musíme motory vrátit poměrně brzy, aby Mecachrome (dodavatel pohonných jednotek, pozn. red.) mohl na motorech pracovat a upravit je pro vůz na příští rok, takže kvůli logistice je naprosto nemožné do Macaa jet,“ uvedl Michel, jehož slova cituje Autosport.

„V Macau se dřív konal světový pohár formule 3. Proč? Protože po celém světě se konaly šampionáty formule 3, takže bylo dobré, aby se všichni sešli a společně si zazávodili v Macau,“ poznamenal Michel.

„Nyní existuje pouze jeden šampionát FIA F3, takže to znamená, že Macao by bylo víceméně dalším víkendem šampionátu F3. I když by šlo o nemistrovský závod, protože se zde jezdí podle jiných pravidel. Navíc zájem o to, aby se v Macau konal závod F3, byl o něco menší než v minulosti,“ prozradil boss F3, který zároveň řídí i seriál F2.

Naopak spojení regionální formule a Macaa do sebe podle Michela nyní mnohem lépe zapadá.

„Šampionáty regionální formule se jezdí po celém světě, takže to dává pro Macao mnohem větší smysl, když se spojí jezdci z různých seriálů. Je v tom tedy určitá logika. Po závodě vše vyhodnotíme a uvidíme, jak to bude do budoucna,“ dodal Francouz.