Vozy F1 příští rok přiberou 38 kg. Je to málo, zoufají si týmy

Minimální hmotnost vozu formule 1 bude v příštím roce 790 kg, což je 38 kg více než v letošním roce. Je to největší skokový nárůst minimální hmotnosti od roku 2014, kdy byly zavedeny hybridní pohonné jednotky.

Nyní dochází k nárůstu hmotnosti kvůli novým pravidlům, náročnějším nárazovým testům, větším kolům, větším ráfkům, brzdovým kotoučům apod.

Jedná se samozřejmě o minimální hmotnost, takže tým může postavit i těžší vůz. Vyšší hmotnost se ale projevuje v časech na kolo a nikdo samozřejmě nechce být pomalejší než konkurence. Týmy proto musí postavit vůz, který má hmotnost přibližně na úrovni minimální hmotnosti (nebo o něco méně a použít závaží, která zlepší vyvážení vozu).

Technický ředitel Alfy Romeo Jan Monchaux pro RaceFans uvedl, že týmy vznesly u Technické poradní skupiny FIA obavy, jak této úrovně dosáhnout, aniž by se uchýlily k drahým materiálům a technikám snižujícím hmotnost.

„Největším diskusním bodem poslední doby, na který mají všechny týmy jasný názor, je minimální hmotnost,“ řekl Monchaux.

„Myslíme si, že pár kilo navíc by určitě pomohlo, ale také by pomohlo ušetřit náklady. Jedna věc je dosáhnout nějakého cíle, ale v určitém okamžiku se to velmi, velmi prodraží.“

Monchaux uvedl, že týmy „jsou, pokud vím, v obavách ohledně hmotnostního limitu poměrně zajedno“.

Vývoj minimální hmotnosti (v kg)