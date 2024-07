Vozy Alpine by už příští rok mohl pohánět motor Mercedes

Alpine by se (ne)překvapivě mohl stát zákazníkem Mercedesu. Není to překvapení, protože se o tom spekuluje už nějaký ten pátek. Co ovšem překvapením je, že by se tak mohlo stát už v příštím roce.

Alpine (aka Renault) si dnes vyrábí motory sám ve Francii ve Viry-Châtillon nedaleko Paříže. Není tajemstvím, že motor na konkurenci ztrácí. Zkoumaly se možnosti, jak by se mohl Alpine dotáhnout, což je něco, co FIA teoreticky může povolit, ale Francouzi nakonec tyto snahy vzdali a soustředili se na rok 2026.

Alpine by podle současných plánů i nadále vyvíjel motor jen pro sebe a je otázkou, zda by byl v roce 2026 úspěšnější než v současné hybridní éře. Přestože byly také na pohonné jednotky zavedeny rozpočtové stropy, stále se jedná o nákladný projekt. McLaren navíc ukazuje, že velké divadlo se dá zahrát i se zákaznickým motorem.

Zákazníkem Mercedesu už příští rok?

Už delší dobu se proto spekuluje, že by se Alpine mohl stát zákazníkem. Jako nejpravděpodobnější partner se jevil Mercedes, kterému navíc jeden zákazník ubyde – od roku 2026 přejde Aston Martin k Hondě.

Podle Motorsport.com by mělo být technické partnerství širší a kromě pohonné jednotky zahrnovat také převodovku a zadní zavěšení. A co je překvapivé – mohlo by začít už v roce 2025.

Za změnou přístupu do značné míry stojí nový poradce týmu Flavio Briatore. Podle informací webu Motorsport.com jsou rozhovory mezi oběma stranami v pokročilé fázi a Briatore byl během víkendu Velké ceny Maďarska několikrát spatřen v motorhomu německé automobilky.

Zatím nedošlo k podpisu žádné smlouvy, ale podle dobře informovaných zdrojů zmíněného webu je vše už v podstatě dohodnuto a je potřeba dořešit detaily.

Předpokládá se, že se pracuje na tom, aby partnerství bylo podobné tomu, které má v současnosti Aston Martin. Kromě motorů Mercedesu přebírá Aston Martin také současné zadní zavěšení a převodovku svého konkurenta, což v praxi znamená, že oba týmy používají identickou zadní část vozu.

Jednání se primárně týkají roku 2026, kdy F1 přejde na nové pohonné jednotky. Podle zdrojů ale existuje šance, že by partnerství mohlo začít už v příštím roce, pokud bude dohoda uzavřena dostatečně brzy. Platí, že čím později dojde k dohodě, tím složitější bude samozřejmě upravit vůz pro příští rok, který už Alpine vyvíjí.

Výhodou změn (a patrně i dodatečných nákladů) by bylo okamžité zlepšení konkurenceschopnosti, protože, jak jsme již uvedli, současný motor na konkurenci ztrácí.

Situace by také potenciálně dopadla na tým Andretti. Ten sice nemá souhlas se vstupem do F1, ale na projektu nadále pracuje. Obecně se předpokládalo, že by odebíral pohonné jednotky Alpine.