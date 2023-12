Vozy 2026: Trend změn zůstává stejný, řeší se osud DRS

V roce 2026 přijdou nové pohonné jednotky. Zvýší se podíl elektrické složky, ve spalovacím motoru bude udržitelné palivo a MGU-H skončí.

Kromě toho mají přijít také nové vozy. Jejich vývoj před pár dny Světová rada motorsportu zmrazila. V simulacích a v aerodynamickém tunelu se mohou objevit až za rok – 1. ledna 2025. Jde spíše o omezení výzkumu, protože přesná podoba pravidel zatím není k dispozici, ačkoliv týmy mají určitě podrobnější informace než veřejnost. Na papíře mají být pravidla do konce června příštího roku.

Nikolas Tombazis, který pracuje u FIA jako šéf pro monoposty, potvrdil některé dřívější informace.

Podle něj budou vozy na první pohled velmi podobné těm současným. Mají být ale menší, hbitější a především lehčí. Růst minimální hmotnosti je jedním z hlavních problémů současné F1.

Nižší hmotnost

V řeči čísel: rozvor se má zmenšit z 3600 mm na 3400 mm. Šířka vozu se má zmenšit z 2000 na 1900 milimetrů.

FIA chce změnami snížit hmotnost o 40 až 50 kilogramů, ale uvidíme, jak moc reálné to bude.

Část hmotnosti se ušetří už jen tím, že bude vůz menší. Další kilogramy chce FIA najít změnou přístupu.

„Způsob, jakým toho chceme dosáhnout, souvisí s tím, co jsme nazvali konceptem svižného vozu, protože máme pocit, že v posledních letech se vozy staly příliš objemnými a těžkými,“ řekl Tombazis, kterého cituje Motorsport.com.

Kromě menšího vozu bude rozhodující i další faktor – snížení přítlaku. „Bude to znamenat menší zatížení dílů, a to bude znamenat, že týmy nebudou muset vyrábět tak mohutné věci. Nižší přítlak znamená, že se sníží velké zatížení komponentů, například zavěšení, a to týmům umožní následně snížit hmotnost.“

Těsnější závodění a DRS

V plánu je menší přítlak a odpor vzduchu a současné simulace nenaznačují, že by časy na kolo byly dramaticky horší než nyní.

Jednou ze změn oproti současným vozům bude přidání pohyblivého aerodynamického systému, který pomůže snížit odpor vzduchu na rovinkách.

Pravidla v roce 2022 měla přinést těsnější závodění. To se ale tak úplně nestalo. V roce 2026 to mají pravidla napravit.

Řeší se budoucnost systému DRS. Objevily se úvahy, že by mohl být jeho princip otočen a nějaký speciální prvek by aktivoval vůz, který se brání – například by nastavil agresivnější sklon křídel. Tento nápad ale naštěstí není ve hře.

„Rozhodně nedojde k žádnému zpomalení vozu vpředu. To by prostě nefungovalo,“ ujistil Tombazis.

Podle něj se pracuje se třemi scénáři. Půjde o dodatečnou změnu aerodynamického prvku na rovince, dodatečnou změna aerodynamického prvku v zatáčce, nebo půjde o možnost využití většího množství energie z pohonné jednotky.

„Stále děláme simulace, abychom dospěli k nejlepšímu možnému řešení,“ řekl Tombazis, který také zdůraznil, že cílem není to, aby rychlejší vůz objel pomalejší, ale aby se vozy dostaly blízko k sobě v brzdné zóně a tam „se odehrával boj a aby jezdci museli využít své schopnosti.“