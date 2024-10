Vowlesovi se musí nechat, že objevil velký talent, říká Steiner o Colapintovi

„Mluvím o skvělém Alexandru Albonovi, nejtalentovanějším jezdci po Michaelu Schumacherovi,“ žertoval Steiner v podcastu Red Flags.

„Přijde chlapík, jehož jméno nikdo neumí vyslovit. Odkud se vzal? Alexe si velmi vážím, je to dobrý jezdec; ale je vidět, že tenhle Colapinto.... Neměl jsem ho v hledáčku... Jamesi Vowlesovi se musí nechat, že objevil velký talent.“

„Ten kluk přišel a téměř překonal nebo se vyrovnal Albonovi, o kterém všichni víme, že je velký talent. Navíc nebude mít příští rok místo.“

„Myslím, že Williams se příští rok podívá na druhé auto, kde pojede Carlos, a pak uvidí, kde je Alex. Pokud budou oba na stejné úrovni, řeknou si, že mají Colapinta, který je o deset let mladší než tito kluci a stojí mnohem méně peněz.“

„Chci říct, že pro ně je to dobrá pozice, ale jsem si jistý, že se pro něj snaží najít místo... a ostatní si ho nemohou nevšimnout s ohledem na to, co předvádí. Ano, měl nějaké drobné incidenty, ale víte, vždy vyjel, vrátil se na trať a ‚bum‘, dal to tam znovu. Je to docela působivé. Je tam proto, aby dokázal, že tam chce zůstat. To se mu daří. Podle mého názoru v těch třech závodech, které za Williams absolvoval, ukázal, že si tam zaslouží být.“