Vowles vymění sluchátka za přilbu. Stratég Mercedesu se vrací k závodění

Hlavní stratég Mercedesu ve formuli 1 James Vowles se během zimní přestávky zúčastní celé sezóny asijské Le Mans série.

Asijská Le Mans série se v posledních letech skládá ze čtyř závodů v rámci dvou víkendů v Dubaji a Abú Dhabí, přičemž v každém z nich se jedou dva čtyřhodinové podniky.

Už tento víkend se na okruhu Yas Marina koná také závod 12 hodin Gulf, do kterého by chtěl Vowles rovněž nastoupit. Závodil by přitom například proti jezdci Haasu Kevinu Magnussenovi, který pojede s Ferrari 488 GT3 Evo 2020 se svým otcem Janem Magnussenem a Markem Kvammem.

Vowles přitom o svých závodních ambicích dosud příliš nemluvil.

„Zamlčel jsem to, protože po pravdě jsem nevěděl, jestli budu dobrý,“ řekl Vowles pro Motorsport. com během testování Lamborghini GT3 s týmem Iron Lynx na okruhu Paula Ricarda.

„Asijská Le Mans přináší doslova to nejlepší od automobilek, které se v ní objeví. Pak jsem tu já! Nechtěl jsem to tedy příliš propagovat, protože bych se mohl akorát ztrapnit. Jak se ale ukázalo, a abych citoval Tota (Wolffa, šéfa Mercedesu, pozn. redakce): 'Nebyl jsem na hov*o'.“

Vowles přiznal, že závodění mu přináší zcela jiné emoce a nadšení ve srovnání s pocity, které má z toho, když během velkých cen Lewisovi Hamiltonovi a Georgi Russellovi pomáhá dosáhnout co nejlepšího výsledku.

„Přemýšlíte, jestli jste neztratili schopnost řídit závodní auto. A, jakkoliv to zní zvláštně, já tohle v práci nikdy nemám. Když se mě zeptáte, jak dělat mou práci ve světě Mercedesu, já jsem to dělal 20 let, nikdy jsem neztratil důvěru.

„Když se mě ale zeptáte, jestli jsem stále schopen řídit rychle vůz GT3, tak kdybych měl odpovědět pravdivě, opravdu byste si říkali, jestli jste ztratili tu schopnost to udělat. Mluvil jsme s několika jezdci a ukázalo se, že je to mezi nimi velmi časté téma.

„Takže musíte jít a skutečně si dokázat, že nejste úplný blázen, abyste získali zpět své sebevědomí. A při závodění je to ještě šílenější. Když jste na roštu, v případě asijské Le Mans s asi 40 vozy, a jste někde uprostřed pole, opravdu jsem před tím závodem poprvé začal pochybovat: 'Dělám správnou věc? Udělal jsem obrovskou, obrovskou a strašnou chybu?'

„Jsem ale rád, že jsem do toho šel. Posouvá vás to do úplně jiného světa, kde jste předtím ještě nikdy nebyli.“