Vowles: Sargeant dosáhl limitů svých možností, Mick Schumacher není výjimečný

Williams se v letošní sezoně uchýlil ke kroku, pro který se týmy F1 nerozhodují příliš často: během rozjetého ročníku nahradil z výkonnostních důvodů jednoho ze svých jezdců.

Konkrétně šlo o Logana Sargeanta, jehož místo od GP Itálie zaujme nováček Franco Colapinto.

„Když si promluvíte s týmovým šéfem v boxové uličce, nikdo nechce měnit jezdce uprostřed sezony, je to hrozné,“ přiznal Vowles, jehož slova cituje Autosport.

„Je to neuvěřitelně náročné pro jezdce a i pro tým...Nejlepší by bylo to udělat na začátku sezony, ale Logan se ke konci loňského roku začal přibližovat Alexovi. Bylo fajn vidět tento progres a kdyby pokračoval, byl by nyní v jiné situaci,“ poukázal dále britský inženýr.

„Nyní však už máme dost informací, abychom věděli, že dosáhl hranice svých možností,“ zhodnotil Vowles, který zároveň opět zopakoval, že z hlediska přístupu byl Američan stoprocentní.

Vowles se v Monze rovněž rozpovídal o tom, proč jako náhradníka za Sargeanta zvolil právě Colapinta a ne třeba Liama Lawsona či Micka Schumachera, o kterých se hodně mluvilo.

„Když si projdeme možnosti, které jsme měli k dispozici, byly na stole tak nějak tři možnosti: jedna byla Liam Lawson, druhá Mick a třetí Franco. S Liamem však spolupráci neumožňovalo smluvní spojení s Red Bullem, takže se těžké rozhodování zúžilo na Micka a Franca,“ vysvětlil boss Williamsu.

„Mick se oproti svému působení v Haasu hodně zlepšil, o tom není pochyb. Je to schopný jezdec. Rozhodnutí tedy bylo o tom, zda do auta posadíme Micka, nebo 'investujeme' do jedince, který je součástí naší akademie. Oba spadají do kategorie dobrých jezdců, ale nikoliv výjimečných. A v tomto ohledu musíme být upřímní: Mick není výjimečný, byl pouze dobrý,“ dodal Vowles.