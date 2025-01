Vowles: Sainz ani Albon nepolitikaří. Očekávám, že budou lídry

Williams do letošní sezony vyrazí s obměněnou jezdeckou sestavou. Alexander Albon si sice zůstal, ale po jeho boku bude nově závodit vítěz pěti velkých cen Carlos Sainz, který dosud hájil barvy Ferrari.

Boss Williamsu James Vowles se již vloni nechal slyšet, že díky této dvojici bude mít jím vedený tým jednu z nejlepších sestav v F1.

Podle britského inženýra bude Williams těžit i z toho, že žádný z jeho jezdců nemá zájem o politikaření.

„Jedním z prvků, které jsou u Carlose a Alexe skvělé, je to, že ani jeden z nich nepolitikaří. Chtějí jen, aby auto bylo rychlé a aby fungovalo co nejlépe,“ uvedl Vowles, kterého cituje Autosport.

„Oba znají výzvy, které nás čekají v roce 2025, ale skutečnou podstatou je těšit se na to, co nás čeká v roce 2026,“ připomněl šéf Williamsu, že letos se od stáje z Grove ještě nedají čekat větší pokroky. Ty by měly přijít až po změně technických pravidel v následujícím roce.

„Očekávám od nich lídrovství v tom smyslu, že pár slov bude stačit k tomu, abychom se jako organizace posunuli vpřed. Očekávám jedince, kteří mi dají všechno, když začne jakýkoli závod, protože jsme tu proto, aby byl tento tým úspěšný,“ prohlásil dále Vowles, který nemá obavy z toho, že by mezi jezdci Williamsu mělo na dráze docházet ke konfliktům.

„Vím, že Carlos bojuje tvrdě. A jestli čistě? Ano. Jde o velmi čisté závodění...Nebudou do sebe narážet. Vždycky jsem se řídil pravidlem, že nechat jezdce závodit je fér. Není to problém, pokud nedochází ke srážkám a vytlačování z trati,“ upřesnil Vowles.