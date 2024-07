Vowles pustil zaměstnancům video o příchodu Sainze. Přes potlesk a jásot nebylo slyšet ani slovo

Carlos Sainz bude od příštího roku jezdit za Williams. Není to překvapení, tým z Grove byl vždy jednou z možností. Potenciálně mohou existovat lukrativnější místa u Red Bullu a Mercedesu, ale ani jeden z týmů nemá o Sainze evidentně zájem. Ze tří zbývajících (Sauber, Alpine, Williams) je Williams asi nejlepší volbou.

James Vowles v rozhovoru pro web F1 přiznal, že jednání se Sainzem začala už vloni v Abú Dhabí.

„Poprvé jsem s jeho rodinou strávil čas v Abú Dhabí. Museli jsme je pustit zezadu, aby mohli vyjít nahoru a přijít si popovídat do mé kanceláře, aniž by je někdo viděl. To bylo poprvé, co jsem si se všemi povídal, a bylo to poprvé, co jsem je poznal.“

„Spojili jsme se, protože mají rodinné hodnoty, které jsou velmi podobné těm mým – jde o upřímnost, výkonnost na trati bez politikaření a o to, jak odvést co nejlepší práci s vybavením, které máte k dispozici.“

V té době byl Sainz stále jezdcem Ferrari, ale vědělo se, že mu na konci letošního roku končí smlouva.

Po Novém roce přišla zpráva, že za Ferrari bude od roku 2025 jezdit Lewis Hamilton. Vowles přiznal, že to byl šok pro Sainze i pro něj. „Zahájil jsem tak normální vyjednávací proces,“ řekl Vowles.

Podle Vowlese byla jednání skutečně dlouhá. Kromě toho dával najevo i veřejně, že má o Sainze zájem. V soukromí mu prý nemazal med kolem úst, ale představil mu všechna pozitiva i negativa.

„Tomuto projektu věřím. Opustil jsem pohodlí Mercedesu a přišel sem z dobrého důvodu. Máme historii, která z nás dělá druhý nejúspěšnější tým. Za projektem stojí reální investoři, kteří to myslí vážně. Chceme dosáhnout úspěchu a takto ten úspěch vypadá.“

Sainz byl od začátku sezóny nepochybně nejlepším jezdcem, který byl k dispozici. Podle Vowlese ale nejde jen o rychlost.

„Potřeboval jsem lídra, ne jen někoho, kdo je rychlý v autě. Chtěl jsem, aby všechno kolem něj bylo správné, abychom se zlepšovali z hlediska výkonu. A to Carlos má. Když se podíváte na všechny týmy, do kterých odešel – podívejte se, kde začínali a kde skončili. Uvidíte, že když končil, tak na tom byl tým mnohem lépe, než když u něj začínal.“

Hodně dlouhá smlouva

Vowles byl trpělivý a dal Sainzovi čas na rozhodnutí. Nakonec se mu tento přístup vyplatil. „Řekl jsem mu, že je to pravděpodobně nejdelší smlouva (z hlediska počtu stránek) a to s velkým odstupem. A to jsou Lewisovy smlouvy složité, aby bylo jasno!“

Vowles byl ale neoblomný, pokud jde o délku kontraktu. Nechtěl jen roční smlouvu. „V posledních měsících byly momenty, kdy jsem říkal: ‚Pokud přijdeš kvůli penězům nebo na krátkou dobu, nebude to fungovat ani pro jednu stranu.‘ Tohle je pořádná cesta. Bude to těžké, ale neuvěřitelně obohacující.“

Vowles navíc přiznal, že konkurence nebyla malá. „Máme tu jednoho z největších výrobců na světě (Audi), se kterým vyhrál jeho otec. To se nedá jen tak lehce odmítnout. Ale to, co u nás viděl, není to, kde jsme dnes, ale kam směřujeme.“

Sainz oznámil přesup k Williamsu pomoci videa. Vowles ho pustil také zaměstnancům. „Přehráli jsme týmu video, na kterém Carlos oznamuje tuto novinku, a minimálně prvních 45 sekund nebylo slyšet ani slovo, protože se ozýval jásot, výkřiky a potlesk. Tato reakce mi říká vše, co potřebuji vědět – a to, že tomuto rozhodnutí věří stejně jako já. Teď ale musím jemu, týmu i celému světu dokázat, že jsme na správné cestě.“