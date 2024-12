Vowles prozradil, co v příštím roce čeká Colapinta

Franco Colapinto letos prožil s Williamsem nečekaný debut v F1, když pro posledních devět závodů sezony vystřídal v kokpitu britského týmu Logana Sargeanta.

A přestože Argentinec několikrát havaroval, celkově bylo jeho vystoupení hodnoceno pozitivně. Ani to však Colapintovi nezajistilo závodní sedačku v F1 pro sezonu 2025. Místo pro něj nemá ani Williams, ke kterému se po Novém roce připojí Carlos Sainz.

Jednadvacetiletý pilot se však nemusí obávat, že by pro příští rok přišel o možnost pravidelně usedat do vozu F1.

Jak nyní potvrdil šéf Williamsu James Vowles, stáj z Wokingu pro Colapinta chystá testy s tzv. starými vozy F1 (na základě pravidel bude v roce 2025 možné k takovým jízdám využít monoposty z roku 2023 a starší).

„Čeká ho hodně jezdění, aby si udržel rychlost,“ uvedl Vowles, kterého cituje web RacingNews365.

Vowles zároveň připomněl, že podobný program připravil i v roce 2019, kdy ještě pracoval pro Mercedes, který tehdy podobným způsobem „udržoval ve formě“ Estebana Ocona.

„V mém předchozím angažmá jsem totéž nachystal pro Estabana, když měl roční pauzu. No a Esteban je tu dodnes jako silný jezdec... Existují možnosti, jak udržet výkonnost pilota,“ dodal britský inženýr k plánům pro Colapinta, který by měl být rovněž rezervním jezdcem Williamsu pro případ, že by Alexander Albon či Carlos Sainz nebyli schopni závodit.