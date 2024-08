Vowles: Překvapilo mě, že Mercedes ani Red Bull neprojevily o Sainze větší zájem

Již od pondělí je známo, že Carlos Sainz svoji nejbližší závodnickou buducnost spojí s Williamsem, se kterým podepsal víceletou smlouvu.

Co se současné formy týmu týká, je zřejmé, že si Španěl pohorší. Nelze totiž očekávat, že by s Williamsem například již v příštím roce bojoval pravidelně o umístění na stupních vítězů, jako to platí v případě jeho končícího angažmá u Ferrari.

Sainz jistě pomýšlel na to, že by získal sedačku například u Red Bullu nebo u Mercedesu, ale nakonec vše nasvědčuje tomu, že si rodák z Madridu vybíral mezi týmy Alpine, Sauber (od roku 2026 Audi) a právě Williamsem.

V tomto kontextu se šéf Williamsu James Vowles nechal slyšet, že ho překvapilo, že po Sainzovi nakonec největší týmy současnosti nesáhly.

„Považuji ho (Carlose Sainze, pozn. red.) za jednoho ze čtyř nejlepších jezdců současnosti, ne-li někdy za jezdce číslo dvě na startovním roštu,“ prohlásil o Španělovi Vowles, jehož slova cituje web RacingNews365.

„Když jste v pozici Red Bullu a bojujete o šampionát konstruktérů, je to vždycky těžké rozhodování, ale ano, pokud bych o tom rozhodoval, tak vedle Maxe (Verstappena) bych chtěl Carlose. I v případě Mercedesu jde o těžkou volbu, i kvůli tomu, že kolísali mezi špatnou a velmi dobrou formou...Takže je to v jejich případě o tom, zda chtějí investovat do budoucnosti, či chtějí být konkurenceschopní ihned,“ poukázal dále Vowles.

„Rohodně ale nejsou hlupáci. Rozhodli se rozumně. A pokud se Red Bull nějak rozhodl, má k tomu své důvody. Podobná rozhodnutí neberou na lehkou váhu, vždyť jsou několikanásobnými mistry světa. Každopádně mě to ale překvapilo (že neusilovali o Sainze),“ dodal boss Williamsu.