Vowles měl se Sargeantem otevřený rozhovor. Pokud chce zůstat, musí se zlepšit

Šéf Williamsu James Vowles řekl Sky, že „měl přímý rozhovor“ se Sargeantem, „což je velmi těžký rozhovor“.

„Ale prostě fakta jsou taková, jak jsem již vysvětlil, že je v ohrožení. Musí podávat výkony na vyšší úrovni, než na jaké je. Tohle je meritokracie. Já mu na té cestě pomáhám. Chci, aby byl úspěšný. Ale mezitím jednáme s několika dalšími jezdci, protože musíme dát do pořádku naši jezdeckou sestavu pro roky 2025, 2026 a 2027.“

Pokud by Sargeant skončil, favoritem na sedačku je Andrea Kimi Antonelli – tedy v případě, že nezamíří rovnou k Mercedesu. Ve hře ale mohou být i jiná jména. Spousta jezdců nemá potvrzenou sedačku pro příští rok – týká se to obou současných jezdců Alpine nebo Sauberu.

Objevily se spekulace, podle kterých by mohl Antonelli nahradit Sargeanta už letos – nyní by musel mít kvůli věku výjimku, ke konci sezóny už by to bylo jednodušší. Vowles ale změnu v průběhu sezóny odmítá.

Uvedl, že že „za několik týdnů uvidíte v této oblasti nějaké potenciální novinky“, ale zdůraznil, že „to, o čem mluvím, jsou jezdci pro roky 2025 a 2026. Netýká se to letošní sezóny.“

„Věřím v lidský rozhovor a lidský rozhovor znamená: Tady jsi, tady potřebuješ být a já s tebou budu pracovat, jak jen to bude možné, ale jsi to ty, kdo má kontrolu nad svým osudem, ne já.“

„Takhle jednám. A jednám tak po celou svou kariéru, a ať už šlo o jezdce nebo inženýra nebo někoho v organizaci. Cítím, že je to uctivé, když už nic jiného, dát karty na stůl a vyjasnit si, čeho je třeba dosáhnout.“

V Imole bude přímé srovnání jezdců Williamsu obtížné. Vowles potvrdil, že vůz má vyšší hmotnost, než by měl mít, ale tým pracuje na odlehčení. V Imole má lehčí podlahu jen Alex Albon.