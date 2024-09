Vowles: Kdyby Colapinto nechyboval v kvalifikaci, mohl v Monze bodovat. S jeho debutem jsem spokojen

Když Williams oznámil nástupce Logana Saerganta do konce letošní sezony, byli mnozí překvapení tím, že britský tým vsadil na Franca Colapinta.

Mladý Argentinec se však při své premiéře v královně motorsportu neztratil, když dojel na dvanáctém místě se ztrátou necelých 14 sekund na svého týmového kolegu Alexandra Albona, který Velkou cenu Itálie dokončil devátý.

„Dojet do cíle s odstupem několika sekund od Alexe, přičemž veškerá ztráta vznikla v prvním stintu poté, co se kvalifikoval níže, než měl, je dobrý výsledek. Z hlediska procesů zvládl vše tak, jak měl. Na startu neztratil pozici a odvedl dobrou práci i při zastávce v boxech,“ zhodnotil výkon Colapinta šéf Williamsu James Vowles, kterého cituje Autosport.

„Kromě chyby v kvalifikaci se pohyboval do ztráty jedné desetiny od Alexe. Chyba v kvalifikaci (po které startoval do závodu z 18. pozice, pozn. red.) byla jedinou, kterou mu může kdokoli vytknout. Myslím, že bez ní mohl bojovat při svém prvním startu o body. Jsem tedy velmi spokojený s tím, jak si vedl,“ řekl dále na adresu Argentince jeho šéf.

Vowles také ocnil schopnost Colapinta odolávat tlaku.

„Je to jeden z důvodů, proč sedí v našem autě. Rychlost je také potřeba, ale on se jen tak nerozklepe...Naložili jsme mu víc informací, než je člověk schopen pojmout. Kdybyste se ho na to teď zeptali, řekne, že toho bylo rozhodně moc. Nerozhodilo ho to ale natolik, aby nemohl podat svůj maximální výkon.“