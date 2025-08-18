Vowles: Kdyby byl Albon opět kolegou Verstappena, vyšel by z porovnání s ním úplně jinak než před lety

Podle šéfa Williamsu Jamese Vowlese udělal Alexander Albon v posledních letech velký výkonnostní posun.
Kariéra Alexandera Albona v F1 měla velmi strmý začátek, když byl britsko-thajský závodník již v polovině své první sezony v roce 2019 povýšen z tehdejší stáje Scuderia Toro Rosso do „áčkového“ Red Bullu.
Angažmá v Red Bullu však bylo pro tehdy nepříliš zkušeného rodáka z Londýna velkou výzvou. Po boku Verstappena, který tehdy pravidelně bojoval o vítězství, nasbíral Albon za rok a půl dvě třetí místa a po konci sezony 2020 přišel o sedačku v F1.
V roce 2022 se však Albon do královny motorsportu vrátil, tentokrát v barvách Williamsu, a podařilo se mu jeho kariéru v F1 úspěšně restartovat.
S vozem Williamsu zatím Albon nemůže bojovat o taková umístění, jaká atakoval v éře působení u Red Bullu. Stal se však jasným lídrem týmu z Grove v boji o body a nic na tom dosud nezměnil ani nedávný příchod Carlose Sainze.
A právě na výkonnostní progres Albona v posledních letech nyní poukázal i jeho šéf z Williamsu James Vowles.
„V roce 2023 udělal Alex velký krok vpřed a od té doby se každý rok zlepšuje. Takový z něj mám dojem. Každý rok se dokázal zlepšit a i když se něco pokazilo, byl mentálně tak silný, že se s tím dokázal vypořádat a druhý den se vrátil a chtěl víc,“ poznamenal Vowles v rozhovoru pro web Motorsport-Total.
Britský inženýr je rovněž přesvědčen o tom, že kdyby byl dnes Albonovým kolegou opět Verstappen, nebyl by mezi ani zdaleka takový rozdíl, jako před lety.
„Kdybyste ho dnes postavili proti Maxovi, byl by úplně jiným jezdcem než dříve,“ dodal na adresu 29letého Albona, kterému v aktuálním pořadí jezdců patří osmá příčka.