Vowles je důrazně proti jedenáctému týmu

Šéf Williamsu je proti tomu, aby se startovní rošt formule 1 rozšířil o nový tým. FIA tento týden dala zelenou Andrettimu.

„Můj názor je zcela jasný. Williams je proti rozšíření o jedenáctý tým, a to velmi důrazně,“ řekl Vowles. „Uvidíte, že přicházíme o peníze. Mou odpovědností je 900 zaměstnanců v rámci mé společnosti.“

Podle nedávno zveřejněných účetních závěrek vykázala společnost Williams Grand Prix Engineering Limited za rok 2022 ztrátu po zdanění ve výši 17,9 milionu liber.

„Důvodem je, že máme, myslím, pro jednou udržitelný subjekt. Týmy stále více spolupracují a díky tomu mámě těsné závodění.“

„Je potřeba říct, že to nejsme jen my, kdo není finančně stabilní. Řekl bych, že tomu tak je u poloviny startovního roštu. Myslím, že přidání jedenáctého týmu je rozumná věc, ale pouze v okamžiku, kdy je desátý tým na startovním roštu finančně stabilní.“

„Všichni říkají, že jsme na tom dobře. V některých ohledech jsme, ale nyní se investují stovky milionů do zlepšení sportu. Je tedy jasné, proč jsme velmi opatrní v rozmělňování toho, co už máme, protože to jsou jen další ztráty.“

Navzdory tomuto silnému odporu vůči dalšímu týmu by podle Vowlese měla F1 přivítat výrobce, jako je General Motors, s „otevřenou náručí“.

„Od začátku jsme jasně říkali, že jsme více než šťastní, když můžeme přivést nové subjekty, ale koláč se díky tomu musí zvětšit a ne zmenšit. Zatím se jen zmenšuje. Aby bylo jasno, není to nic proti Andrettimu ani GM. Právě naopak. GM vítám s otevřenou náručí... a doufám, že s nimi navážu vztah, pokud by to nevyšlo. Je to neuvěřitelný subjekt, který podle mě udělá tento sport lepším.“

Williams dnes nemá dohodu ohledně dodávání pohonných jednotek pro rok 2026, ale lze očekávat, že bude pokračovat ve spolupráci s Mercedesem. Ten sice v minulosti ústy Tota Wolffa uvedl, že by nebyl proti, pokud by se počet zákazníků snížil, ale to je už splněno přechodem Astonu Martin k Hondě.

Na dotaz Autosportu, zda Williams aktivně usiluje o nějakou spolupráci s General Motors, Vowles odpověděl: „Jde mi spíše o to, že organizace jako GM by byla v našem sportu rozhodně vítána. V této fázi bychom je uvítali. Ale jsou jasně spojeni s Andrettim a my s nimi v tuto chvíli nejednáme.“