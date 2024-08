Volná místa ubývají. Jak by mohly vypadat jezdecké sestavy v roce 2025?

Pokračování 2 / 10

Ferrari

Charles Leclerc (2028)

Lewis Hamilton (2027)

Rudí už vědí. Za Ferrari budou jezdit Charles Leclerc a Lewis Hamilton. Leclerc by měl mít smlouvu i „po roce 2026“ a to patrně do konce roku 2028. V případě Hamiltona by měla být smlouva dvouletá s opcí na další rok.

Díky novému kalendáři už víme, že Hamiltona čeká první závod za Ferrari 16. března 2025.



Foto: Getty Images / Robert Cianflone