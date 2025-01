Vloni jsme se dostali na hranu rozpočtového stropu, přiznal Wolff

Od roku 2021 musí týmy F1 dodržovat tzv. rozpočtový strop, do kterého se počítá především provoz týmu, vývoj i výroba. Do limitu se naopak nezahrnují například výdaje na provoz či pronájem motorů, platy jezdců či tří nejlépe odměňovaných členů týmu.

V současné době dosahuje rozpočtový strop hodnoty 135 milionů dolarů.

Dodržet rozpočtový stop bývá výzvou především pro velké týmy, které by neměly problém utratit i mnohem vyšší částky. A přestože každá stáj své rozpočty detailně plánuje, ne na vše se dá dopředu připravit. To se týká především účtů za opravy po nehodách, které jsou také zahrnovány do ročního limitu.

S ohledem na loňskou sezonu v tomto ohledu šéf Mercedesu Toto Wolff přiznal, že stáj z Brackley měla co dělat, aby se do povoleného limitu vešla.

„Bylo to velmi těsné. Je to spíše o tom, že přestřelíte začátek a pak začínáte šetřit,“ uvedl Wolff, jehož clova cituje německý magazín Auto Motor und Sport.

„Na konci roku jsme se museli obejít bez některých vylepšení v oblasti aerodynamiky i mechanických věcí, protože na výrobu příslušných dílů prostě nezbyly peníze. Nehody na konci sezony vás opravdu dostanou do problémů,“ popsal Rakušan, který zároveň připomněl nehody Antonelliho v Monze a Russella v Austinu a v Mexiku.

„V jednu chvíli jsme měli jen jednu sadu určitého typu křídla. V Mexiku jsme se pak nemohli vrátit ke staré aero specifikaci, protože nebyly k dispozici žádné náhradní díly. V rámci limitu nákladů prostě nezbyly peníze na nové,“ vysvětlil Wolff, který přesto i nadále zůstává zastáncem systému s rozpočtovým stropem.

„Rozhodně. Díky němu jsou týmy ziskové, a tím pádem je tento sport (finančně, pozn. red.) udržitelný,“ dodal.