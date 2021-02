Vloni jsme museli odstranit problémy s korelací mezi větrným tunelem a vozem, přiznal Red Bull

Red Bull v úterý představil svůj letošní model RB16B, kterým, jak tým doufá, odstranil všechny nedostatky loňského vozu. Vloni se model RB16 během předsezónních testů několikrát roztočil.

Tým incidenty původně přikládal snaze svých pilotů hledat limity vozu, následně však připustil problémy v oblasti aerodynamiky.

Red Bull v průběhu loňské sezóny pravidelně na svůj vůz nasazoval vylepšení, díky kterým se jeho ztráta na nejrychlejší Mercedes zmenšovala.

„Velmi tvrdě jsme pracovali na tom, abychom pochopili, proč jsme na začátku minulého roku bojovali s korelací. Když (sezóna) nakonec odstartovala, něco bylo špatně ve srovnání s tím, co nám říkaly naše simulační nástroje jako větrný tunel a další věci. Během roku 2020 jsme se toho tedy hodně naučili a naším úkolem je teď samozřejmě to využít v roce 2021,“ řekl Horner pro Motorsport.com.

Vyřešil tedy zcela Red Bull problém s korelací? „Nevím. Uvidíme, až auto pojede! Myslím, že jsme tomu v průběhu loňského roku velmi porozuměli a myslím, že to byla složitost našeho větrného tunelu, který má v některých ohledech svá omezení. Jakého jsme dosáhli zlepšení zjistíme, až začneme v Bahrajnu závodit.“

Ačkoliv sezónu zakončil vítězně, Max Verstappen si postěžoval, že tým musí „najít způsob, jak zajistit, aby to, co vyjde z větrného tunelu, okamžitě fungovalo na voze a posunulo nás to správným směrem“.

V reakci na to Horner uvedl, že Red Bull má podle něj „poměrně vysokou míru úspěšnosti“ z pohledu vylepšení.

„Když je na voze představeno něco nového, máme tendenci to tak ponechat. Samozřejmě už nemáte výhodu testování, nové komponenty proto musíte testovat na závodním okruhu nebo ve virtuálním světě.“