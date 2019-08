Vliv pneumatik se přeceňuje. Kdyby Pirelli nebylo, museli bychom si ho vymyslet, zní z McLarenu

Letošní pneumatiky mají tenčí běhoun. Důvodem změny byla snaha zabránit tvorbě puchýřů, ale podle mnoha týmů je vedlejším efektem mnohem složitější práce s pneumatikami. Je těžké je dostat a udržet v pracovním okně.

V průběhu sezóny se objevil návrh, aby se F1 vrátila ještě letos k loňským pneumatikám. Lobovaly za to zejména týmy Ferrari, Red Bull nebo Haas. Naopak McLaren byl mezi těmi, kdo byl proti. Návrh nakonec neprošel.

Vedení britské stáje se shoduje v tom, že se vliv letošních pneumatik na formy týmů přeceňuje.‛

„Musím říct, že pneumatiky jsou rozhodně obtížné, ale je zde také tendence... máte určitou ambici, máte určité úspěchy a máte sklon přisuzovat rozdíl pneumatikám,“ řekl Andrea Stella pro Autosport. Podle něj týmy vliv pneumatik nafukují.

„Myslím, že je to příliš zjednodušující a lidé by měli být férovější v tom, čeho dosahují, a ne jednoduše aplikovat matematiku ‚tady je to, kde chci být, tady jsem, tak odečtěte rozdíl – a ten rozdíl jsou pneumatiky.“

„Pokud v tomto oboru něčemu nerozumíte, možná budete mít štěstí za pár let, ale nebudete dominovat.“

Podobně to vidí také šéf týmu Andreas Seidl. Podle něj je pochopení pneumatik součástí práce.

„Nevíme přesně, jak velké jsou naše problémy ve srovnání s problémy, kterým čelí jiné týmy. Ale dobrá, některé týmy jsou v tomto hlasitější.“

Podle Jamese Keye je práce s pneumatikami nepochybně „vědou“, ale někdy je to také o štěstí.

„Někdy nemůžete úplně předvídat, co se stane příští rok,“ řekl Key. „Pirelli odvede dobrou práci, když nám dá pneumatiky na testování v Abú Dhabí a tak dále, ale je to docela jiný typ trati, než jakému čelíte v zimních testech v a sezóně.“

„Tým má spoustu zkušeností, ale jde v první řadě o důkladný přístup, kterým se snaží zajistit, aby co nejlépe porozuměli tomu, jak zacházet s pneumatikami, jak předpovídat, co budou dělat, a poté tento pohled v průběhu víkendu upravit.“

„Je to jedna z mála věcí, která je pro každý tým totožná. Takže navrhnout, abychom vyměnili pneumatiky jen proto, že vaše auto nefunguje, je tak trochu vrtěti psem.“

Foto: Pirelli