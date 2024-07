Vlastně jsme si to užili, říká Verstappen o souboji s Norrisem. Kritika ho nezajímá, jen vztah s Landem

Verstappen v Silverstonu řekl, že ho kritika jeho manévru v Rakousku nezajímá. Po závodě si žije svým životem a o komentáře a reakce se nestará.

„Jediné, na čem mi záleželo, bylo udržet si vztah s Landem, protože jsme velcí přátelé,“ řekl Verstappen.

„Po závodě jsem si řekl, že musíme nechat věci vychladnout, protože emoce jsou na maximu. V pondělí jsme si hned promluvili a myslím, že jsme došli k závěru, že jsme si náš souboj vlastně užili.“

„Podívali jsme se na ten incident, byl to takový hloupý malý dotek, který měl samozřejmě velké následky pro nás oba a trochu víc pro Landa s tím, jak se pak ten defekt vyvinul.“

„Rádi závodíme tvrdě. Děláme to už mnoho let, nejen ve formuli 1, dokonce i v online závodech, kde jsme si spolu užili spoustu legrace. A tyhle věci musí pokračovat, protože to děláme rádi, a myslím, že je to skvělé i pro formuli 1.“

„Na 99 % jsme se na všem shodli. To už je myslím hodně. A přirozeně jsem Landovi řekl, že ‚až se budeš snažit předjet zevnitř, z vnějšku, můžeš mi věřit, že tam nejsem proto, abych do tebe narazil‘. To samé platí i obráceně, protože i o tom jsme se bavili.“

„Cítil jsem, že nic z toho, co jsem udělal, nebylo přehnané. Při navrhování auta se snažíte jít na hranu pravidel. Možná tu a tam najdete nějaké šedé zóny. A když závodíte, tak je to stejné. Jinak se nikdy nestanete špičkovým jezdcem a stejně tak neuspějete v životě.“

Na otázku, zda je kritika zasloužená, reagoval: „Je mi to ukradené. Jdu domů, žiju si svůj život a jak jsem řekl, jediné, co mě zajímá, je můj vztah s Landem. Nesouhlasím s desetisekundovým trestem, ale znovu opakuji, že pro mě byla velmi důležitá jen jedna věc z toho víkendu, a to je můj vztah s Landem.“

Na otázku, zda nyní dojde ke změně přístupu, až přijde jejich další souboj na trati, Verstappen odpověděl: „Jdeme do toho naplno! Na tom jsme se dohodli. Protože to děláme rádi a je to dobré i pro formuli 1.“