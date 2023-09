Vklíněný odstavec v pravidlech aneb jak Pérez dvakrát odstoupil ze závodu

Sergio Pérez z Velké ceny Japonska v jejím průběhu odstoupil. Dvakrát.

Pérez neměl v Japonsku zrovna šťastný víkend. V kvalifikaci obsadil páté místo. Po startu měl kontakt s Hamiltonem a musel do boxů.

Poté ale porušil pravidla za safety carem. V přenosu to možná vypadalo, že k prohřešku došlo při výjezdu z boxů, ale ve skutečnosti to bylo naopak před zastávkou. Pérez podle sportovních komisařů před vjetím do boxů předjel Alonsa. Dostal za to penalizaci 5 sekund a 2 trestné body.

Následně v 11. zatáčce boural s Magnussenem. Podle sportovních komisařů byl Pérez převážně na vině a to zejména proto, že „neexistovala žádná významná část vozu 11 (Pérez) vedle vozu 20 (Magnussen)“. Podle sportovních komisařů tak Pérez neměl v zatáčce nárok na prostor a předjížděcí manévr „nezvládl bezpečným a kontrolovaným způsobem“.

Pérez za to dostal dalších 5 sekund a další 2 trestné body – celkem jich má 7 z 12.

Chronologie událostí:

13. kolo: Pérez bourá s Magnussenem, zajíždí do boxů, nasazuje nové přední křídlo, odpykává si penalizaci 5 sekund za předjíždění pod SC.

15. kolo: zajíždí do boxů, ředitelství závodu vydává zprávu, že incident vyšetřuje.

15. kolo: Pérez odstupuje ze závodu.

40. kolo: Pérez se vrací!

41. kolo: Pérez míří do boxů, odpykává si penalizaci 5 sekund, mění se pneumatiky.

42. kolo: Pérez dostává od týmu zprávu, aby zajel do boxů a odstoupil

42. kolo: Pérez podruhé odstupuje

Pérez zajel do boxů přibližně ve 14:32 místního času. V zápise sportovních komisařů je uvedeno, že bylo vydáno v 15:15 – tedy dlouho po odstoupení Péreze. Reálně byl ale tým o trestu informován dříve.

Pérez si už samozřejmě penalizaci odpykat nemohl. Časový trest se do dalšího závodu nepřenáší. Není tedy možné, aby Pérez dostal pět sekund v Kataru.

Ale... ve Sportovních pravidlech je článek 54.3. Mezi odstavci d) a e) je tak trochu vklíněn další odstavec:

Pokud je jezdci uložena některá ze čtyř výše uvedených penalizací, a tento jezdec není schopen odpykat trest kvůli odstoupení ze sprintu nebo závodu, mohou sportovní komisaři uložit jezdci penalizaci v podobě odsunu na startovním roštu v jeho příštím závodě.

Zmíněné čtyři penalizace jsou tresty 5 sekund, 10 sekund, průjezd boxy a stop and go.

Pérez si penalizaci neodpykal, takže mu reálně hrozil trest pro Grand Prix Kataru. Red Bull ho proto vrátil na trať (což pravidla nezakazují) a nechal ho penalizaci absolvovat.

Podle Alexe Wurze bylo zřejmě vše v pořádku. „Když vystoupíte z auta, je to oficiální konec grand prix,“ řekl šéf asociace jezdců pro ORF. „Ale existují výjimky – pokud musíte vystoupit z vozu a něco opravit. Oprava sama o sobě je povolena. Přední křídlo můžete vyměnit v boxech. Můžete se nechat zatlačit, krátce něco vyměnit a pak zase vyjet. Předpisy to povolují.“

Zásadní v tomto případě podle Wurze je, že Red Bull pravděpodobně přesvědčil vedení závodu, „že museli nechat Péreze vystoupit, aby z bezpečnostních důvodů něco zkontrolovali na sedadle nebo v kokpitu, a že s jeho návratem na trať vždy počítali.“

Je pravděpodobné, že proběhla komunikace mezi FIA a Red Bullem. V opačném případě by sportovní komisaři udělili Pérezovi zřejmě rovnou trest pro Katar – nejspíše odsun o tři místa.

FIA se už nechala slyšet, že kvůli této menší „frašce“ nebude chtít měnit pravidla (výše zmíněný odstavec). Iniciativa ale může přijít i od týmů. Uvidíme...