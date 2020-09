Vjezd do zavřených boxů: U AlphaTauri tomu zabránila blonďatá Američanka

Dva týmy si v Monze nevšimly zavřeného vjezdu do boxové uličky. Giovinazzi a Hamilton za to dostali 10 sekund stop and go. Je zajímavé, že u ostatních tento problém nenastal. AlphaTauri vysvětlila, jak si toho všimli oni.

Foto: Getty Images / Peter Fox