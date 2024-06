Vítězství v Monaku náš přístup nezmění, tvrdí Vasseur

Ferrari během minulého víkendu oslavilo první vítězství v Monte Carlu od roku 2017, které bylo zároveň druhým v sezoně. Triumf byl cennější i o to, že tentokrát italský tým nevydělal na technických problémech Red Bullu, takže se na rozdíl od březnového závodu v Melbourne nediskutovalo o tom, zda by Ferrari zvítězilo i kdyby dojel hlavní favorit do cíle...

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur nicméně poukazuje na to, že se stáj z Maranella nesmí nechat unést tím, že je nyní veškerá její práce hotova.

„Musíme takhle pokračovat. Nejhorším scénářem by bylo říct si, že je hotovo, že to tak bude i nadále... Čekají nás různé tratě s různým profilem a charakteristikami. Musíme získávat body, i když nejsme na špici, a v případě, že tam jsme, tak musíme být schopni vyhrávat. Na tom se nic nemění,“ vysvětlil dále Francouz.

Vasseur také hovoří o tom, že přijdou okruhy, které budou lépe vyhovovat Red Bullu. Zároveň ale věří, že pokud bude Ferrari a McLaren pokračovat ve vývoji, budou souboje o výhry čím dál těsnější.

„Bude vždy záležet na konkrétní trati. Nejspíš bude mít někde výhodu Red Bull, jinde pak Ferrari a McLaren. To v minulosti nebylo,“ dodal Vasseur s tím, že souboje budou těsné až do konce sezony.