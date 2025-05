Vítězství v Indianapolis? Nemůžu tomu uvěřit, říká šťastný Palou

Po třech titulech šampiona si Alex Palou v IndyCar konečně odškrtl i poslední metu. V neděli se španělský pilot poprvé v kariéře stal vítězem Indy 500. A vypadá to, že i po zbytek roku bude k nezastavení.

Palouvi je stále teprve 28 let, což je na pilota IndyCar nízký věk. Stále závodící veteráni Scott Dixon či Will Power jsou o generaci starší. Španělský pilot stáje Chipa Ganassiho však dost možná začne brzy bořit historické rekordy zámořského seriálu. Ještě před dovršením třicítky je trojnásobným šampionem, vítězem Indy 500 a na svém kontě má po neděli už šestnáct vítězství.

Letos navíc Palou dokázal něco, co naposledy svedl A. J. Foyt v sezoně 1979. Z prvních šesti závodů získal pět vítězství a je na nejlepší cestě k tomu, aby se na podzim stal počtvrté šampionem IndyCar. Poprvé v kariéře se ale bude moci tímto titulem pyšnit (pokud to tedy vyjde) jako úřadující šampion 500 mil Indianapolis.

„Vůbec tomu nemůžu uvěřit. Byl to úžasný den, úžasný závod. Všichni u Chipa Ganassiho odvedli skvělou práci. Vážně tomu zatím ještě nevěřím, je skvělé tady být a je ještě lepší tady zvítězit,“ říkal nadšený Palou v rozhovoru pro FOX těsně po projetí pod šachovnicovou vlajkou.

Palou si vítězství v Indianapolis vybojoval. V posledních kolech dokázal předjet Marcuse Ericssona a následně jízdou za jezdci okolo zpět pošetřil palivo. Poučil se tak z ročníku 2021, kdy ho ještě jako nezkušeného pilota vyškolil veterán Helio Castroneves.

„Ke konci závodu jsem si vůbec nebyl jistý tím, jestli Marcuse dokážu předjet. Ale povedlo se to. Získal jsem své první oválové vítězství a zrovna tady!“

Naopak Ericsson v cíli neskrýval obrovské zklamání. Šampion Indy 500 z roku 2022 bude muset dále čekat na zopakování tohoto úspěchu. Od svého zlatého ročníku skončil ve „staré cihelně“ už podruhé na druhém místě. A to v Indianapolis více než kdekoliv jinde znamená být jen prvním poraženým.

„Tady je to tak, že vítěz bere všechno. A já měl závod dlouho pod kontrolou. Proto je to teď tak bolestivé,“ říkal smutný Švéd v rozhovoru pro FOX.

„Přede mnou tam jela auta o kolo zpět a já měl menší problémy ve špinavém vzduchu. Věděl jsem, že je Alex za mnou, ale nečekal jsem, že na mě takto zaútočí. Byl to moment, který mi teď ještě nějakou dobu nedá spát. Bude přemítat o tom, co jsem udělal a co jsem měl udělat,“ dodal pilot stáje Andretti.

Sezona IndyCar bude nyní pokračovat sedmým závodem na městské trati v Detroitu, kde se pojede 1. června.