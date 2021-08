Vítězství Toyoty v Le Mans viselo na vlásku, pomohlo kreativní řešení

Když se v neděli ráno v Le Mans probouzeli fanoušci Toyoty a pohledem do chytrých telefonů rychle kontrovali pořadí, rozlil se jim úsměv na tváři. Na prahu nového dne držely hyperovozy GR010 Hybrid na La Sarthe stále dvě první místa.

Ovšem co na první pohled vypadalo jako suverénní jízda s dostatečným náskokem na konkurenční Alpine a Glickenhaus, bylo ve skutečnosti velké drama.

„Od rána jsme měli problémy, na kterých jsme tvrdě pracovali. Mnoho lidí z týmu předvedlo velkou kreativitu, aby vyřešilo potíže, které jsme nikdy před tím neměli,“ rozpovídal technický ředitel Toyota Gazoo Racing Pascal Vasselon pro sportscar365.com.

Zmíněné technické problémy se týkaly pravděpodobně tlaku paliva a jejich vinou musely oba japonské vozy postupně zkracovat palivové stinty a přidávat zastávky v boxech.

„Připomínalo to naše problémy z Monzy, kde jsme je ale nevyřešily. Tady bychom toho byli schopni, pokud bychom auta zatlačili do garáže.“

Nicméně taková oprava by zabrala příliš mnoho času a obě Toyoty by byly bývaly ztratily pozice na absolutním čele závodu. Mechanici by museli vyměnit sběrače paliva a filtry uvnitř nádrží obou vozů, kvůli čemuž by Toyoty #7 a #8 podle Vasselonových ztratily minimálně 25 minut.

Tak dlouhý pobyt v boxech by věnoval vítězství stáji Alpine.

„Dobře jsme věděli, že pro nás by to byl konec hry. Proto jsme udělali vše, aby k tomu nemuselo dojít,“ prozradil Vasselon.

„Projevil se u nás problém s palivovou pumpou, možná i s palivovým filtrem. Nemohli jsme využít všechno palivo, proto jsme přešli na jen pětikolové stinty. Myslím, že Sebastien jednou odjel i dvoukolový,“ vysvětloval Brendon Hartley z Toyoty #8.

„Ani jsme si nebyli jistí, že dokončíme závod. Musím říct, že to byla úžasná týmová práce. Lidi v týmu objevili fungující řešení, díky kterému jsme dojeli,“ dodal Novozélanďan.