Vítězství pro Josefa Krále a tým Scuderia Praha! Česká stáj ovládla ve Spa svoji třídu

Stejně jako předchozí podnik v italském Mugellu byla i belgická dvanáctihodinovka spadající do evropské části série 24H Series rozdělena do dvou částí. Prvních pět hodin bylo odjetu v sobotu, v neděli potom museli jezdci zvládnout dalších sedm náročných hodin na trati.

Na startovním roštu opět nechyběl ani český tým Scuderia Praha, který v závodech 24H Series startuje s vozem Ferrari 296 GT3. V kokpitu „pražského“ Ferrari se ve Spa spolu s Josefem Králem střídali ještě Dennis Waszek a slovenští jezdci Miroslav a Matúš Výbohovi.

Belgický podnik vyšel posádce české stáje poskládané kolem bývalého pilota GP2 a komentátora stanice Nova Sport výtečně. Ferrari týmu Scuderia Praha obsadilo v cíli po dvanácti hodinách čtvrté místo v absolutním pořadí, třetí příčku v rámci hodnocení třídy GT3 a k tomu ještě první pozici v rámci hodnocení samostatné kategorie GT3 Pro-Am! Druhé posádce v hodnocení GT3 Pro-Am nadělili jezdci pražské Scuderie drtivých 11 kol.

V celkovém pořadí závod vyhrála favorizovaná posádka Porsche 911 GT3 R #193 týmu Ziggo Sport Tempesta Racing ve složení Christopher Froggat, Loek Hartog, Jonathan Hui. Druzí byli v cíli jezdci týmu Herberth Motorsport Ralf Bohn, Alfred Renauer a Laurin Heinrich, kteří se střídali taktéž ve voze Porsche 911 GT3 R. Je však třeba zdůraznit že, piloti německé stáje měli k dispozici Porsche s testovanou specifikací pro rok 2026, jednalo se tak o zcela nový vůz, který je do jisté míry stále pouze testovacím prototypem bez platné GT3 homologace. To je také důvod, proč byl vůz #91 zařazen místo třídy GT3 do kategorie SP4.

Experimentální Porsche ve své předpremiéře před uvedením na závodní trh v roce 2026 tedy ve Spa vyhrálo třídu SP4 před vozem Lamborghini Huracan GT3 #4 slovenského týmu ARC Bratislava. Slovenská formace s posádkou ve složení Miro Konopka, Adam Konopka, Andrzej Lewandowski, Ťia-tchung Liang v Belgii původně startovala s novějším vozem ve třídě GT3. Ten byl ovšem zničen při Lewandowskiho nehodě v Eau Rouge – Raidillon v úvodu sobotní části závodu. Tým ARC Bratislava tak závod v neděli restartoval se záložním Huracanem GT3, který byl organizátory zařazen právě do třídy SP4.

Dalším podnikem série 24H Series bude dvanáctihodinový závod v italském Misanu, který se uskuteční o víkendu 23.-24. května.