Vítězství na mokrém Silverstone získal Vesti

Pilot Premy si tak upevnil svou vedoucí pozici v šampionátu.

Začátek července u nás bývá ve znamení teplého léta, v Británii ovšem v tomto období zpravidla prší, a ne jinak tomu bylo při dnešním sprintu formule 2. Na rozdíl od minulého závodního víkendu v Rakousku, kde výsledky zásadně ovlivnilo, zda se piloti rozhodli pro start na pneumatikách do sucha nebo do mokra, byla dnes volba jasná. Bez pneumatik do mokra to nešlo. I start závodu musel tentokráte probíhat za safetycarem.

Za těchto typicky britských podmínek se do první startovní řady postavil Vesti s Hadjarem, do druhé Pourchaire a Maloney, dále pak Fittipadli, Bearman, Doohan a Iwasa. První desítku na roštu uzavřel Maini s vítězem kvalifikace Martinsem.

Ani safetycar k hladkému startu nepomohl. Vesti si sice udržel vedení, Benavidas po kolizi s Novalakem ale skončil v bariéře, což znamenalo, že se safetycar ihned musel vrátit do závodu.

Vpředu jezdili piloti v nezměněném pořadí Vesti, Hadjar, Pourchaire, ale když se začalo znovu závodit, dopředu se začal prodírat Bearman. Nejdříve předjel Fittipaldiho, následně i Pourchaireho a Hadjar a zařadil se na druhé místo za svého kolegu Vestiho.

Stejně rychle jako se britský mladík dostal nahoru, začal klesat zpět dolů. Nejdříve chyboval v zatáčce Vale a byl ihned předjet Hadjarem, pak ho překonal i Pourchaire. Mezitím za nimi Doohan předjel Fittipaldiho. A i on začal útočit na Bearmana, pilota Premy sice jednu chvíli předjel, ten mu však předjetí ihned vrátil. Souboj se mezi touto dvojící pak už vedl až do konce závodu.

Vesti si mezitím na čele vytvořil již sedmivteřinový náskok. Když Pourchaire předjel Hadjara, a zařadil se na druhou pozici, začala to na chvíli vypadat, že by mohl Vestiho začít stahovat, pilot Premy však zrychlil a žádné drama se na posledních šest kol již na čele očekávat nedalo.

Ovšem za nimi o čtvrtou pozici pořád bojoval Bearman s Doohanem, a oba se navíc nebezpečně blížili třetímu Hadjarovi. Bearmanovi se pilota Hitechu podařilo předjet v zatáčce Copse a následně tak učinil i Doohan.

Kolo před cílem se Doohan konečně dočkal, jeho vytrvalé útoky na pilota Premy dovedly Bearmana k chybě, vyjel z trati a propadl se až na šestou pozici. Doohan se tak posunul na třetí místo.

V nezměněném pořadí pak už závod i skončil. Vesti svým vítězstvím navýšil náskok v šampionátu na 21 bodů na druhého Pourchaireho,který druhý dojel i dnes, třetí místo získal Doohan.

Staněk po startu z šestnáctého místa projel cílem jako sedmnáctý, jelikož ale jeho kolega Novalak získal pětisekundovou penalizaci za kolizi s Benavidasem, posunul se Staněk na místo šestnácté.

Výsledky