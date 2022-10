Vítězství by nám dodalo motivaci do další sezóny, říká Sainz

Ferrari sice má ještě matematickou šanci na titul, ale reálně je samozřejmě v obou šampionátech rozhodnuto. Stále lze ale bojovat o vítězství v závodech.

Ferrari vyhrálo naposledy v Rakousku. Blízko vítězství pak bylo naposledy před týdnem v Singapuru, kde Leclerc získal pole position, ale Pérez se dostal na startu před něj a jezdci Ferrari se museli spokojit s druhým a třetím místem.

„Myslím, že pro nás je to stále zajímavý boj,“ řekl Sainz, kterého cituje Autosport. „Naším cílem jako týmu je samozřejmě vyhrávat závody a dobře se připravit na příští sezónu, protože je zřejmé, že letos je zisk prvního místa už příliš těžký a to jak v Poháru konstruktérů, tak v šampionátu jezdců. Soustředíme se tak na snahu vyhrávat závody.“

„Myslím, že vyhrát jeden závod před koncem sezony by nám dodalo hodně dobrých pocitů a motivace do příští sezony, protože od našeho posledního vítězství už uplynula nějaká doba.“

„Vítězství by znamenalo, že jsme měli perfektní víkend a to také budeme potřebovat. To, co jako Ferrari chceme, je vyhrávat závody, připravovat se na příští rok, stále se učit, mít perfektní víkendy, což nám zvýší sebevědomí a přinese další vítězství pro Ferrari.“

„Uvědomujeme si, že v Zandvoortu a Spa jsme byli z hlediska rychlosti daleko. V Monze jsme byli o něco rychlejší a Singapur byl lepší a byli jsme blíže Red Bullu... ne rychlejší v závodě, ale blíže a více v boji.“

„Suzuka by měla být silná. Jsou tu dlouhé rovinky, ale také dobré středně rychlé až rychlé zatáčky, které by Ferrari měly vyhovovat. Ferrari je rychlé skoro všude, ale jde o srovnání s Red Bullem a jak být rychlejší. Cílem je mít víkend, kdy můžeme být rychlejší v kvalifikaci a rychlejší v závodě. To je pro nás největší výzva. Zajistilo by nám to vítězství v závodě, které nám hodně chybí. Před koncem sezóny by to bylo ideální.“