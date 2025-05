Vítězové, poražení a zpomalení po Velké ceně Monaka 2025

Situace se změnila a ve Španělsku to bude on, kdo má „momentum“. Na Piastriho najednou ztrácí jen 3 body.

Leclercovo zklamání nejspíše nepramenilo ani tak z toho, že jel doma, jako spíše z toho, že to byla letos možná jediná šance na vítězství. Ferrari má dobrou trakci a akceleraci, které se v ulicích Monte Carla hodily. Ve Španělsku to ale bude zřejmě návrat do reality – tedy pokud rozložením sil nezamávají přísnější testy flexibility předního křídla.

Těsně před svou zastávkou zajel Albon kolo v čase 1:15.303. V dalších kolech byl v průměru o 3,7 sekundy pomalejší! A to je Monako krátkou tratí. Na jiných okruzích by to odpovídalo zhruba 4,5 sekundám.

Vloni došlo po startu ke kolizi jezdců Haasu a Péreze. Byla vyvěšena červené vlajka, během které jezdci přezuli a většina pak dojela až do cíle. Letos proto byla do pravidel zanesena novinka – v Monaku se bude stavět dvakrát.

Do závodu to sice přineslo prvek nejistoty – čekali jsme, jak se to vyvine, ale také umělý prvek s dosti nesportovními důsledky. Někteří zpomalovali soupeře, jiní stavěli dvakrát na konci závodu, Verstappen dokonce v nájezdu do posledního kola. Trochu to připomínalo nesmysl s bodem za nejrychlejší kolo, který ale už byl naštěstí zrušen. Bude zrušeno i pravidlo o dvou zastávkách? Uvidíme.

Monako je Monako. Nikdy se tam nebude snadno předjíždět a tradiční nudu narušují jen nehody, safety cary nebo jiné nečekané zápletky.

Je to možná nepopulární názor, ale Monako do kalendáře patří. Právě díky své nenapodobitelné výjimečnosti. Je to okruh, jehož každý jeden metr pozná snad každý fanoušek. Okruh, na kterém se neodpouští žádná chyba a kde má kvalifikace větší náboj, než na jiných tratích.



Foto: Getty Images / Steven Tee