Vítězové, poražení a diskvalifikováni po Velké ceně Číny 2025

Piastri byl rychlejší než Norris už v páteční kvalifikaci pro sprint. V sobotu to zopakoval a po svém prvním startu z pole position si dojel pro zasloužené vítězství. Norris měl sice v pozdější fázi závodu problémy s brzdami, ale je nepravděpodobné, že by bez nich Piastriho ohrozil. Odvedl však dobrou práci v tom, aby vůz dovezl na druhé pozici.

Haas

From zero to hero. V Haasu nebyla po Austrálii zrovna dobrá nálada. Při cestě z Číny to ale bude jiná písnička.

Oba jezdci po závodě chválili svůj tým, za práci, kterou odvedl. Na skvělém výsledku ale měli lví podíl také oni.

Esteban Ocon jel po startu z 11. místa podobnou strategii jako špička, i když stavěl o něco dříve (po 11 kolech).

Bearman startoval ze 17. místa a tak zkoušel něco jiného. Startoval na tvrdých a později přešel na střední pneumatiky. Odlišná strategie se postarala o rozdíl ve srovnání s jezdci okolo, a tak Bearman dokázal předjíždět – dostal se třeba před Lawsona a předvedl krásný souboj s Gaslym. V té době měl jezdec Alpine 30 kol staré tvrdé pneumatiky, zatímco Bearman 14 kol staré střední. Bearman byl jezdcem, který v závodě získal nejvíce pozic.

Předjížděl ale také Ocon. Mimo jiné se dokázal (i se dvěma koly mimo trať) dostat před mercedes v rukou Antonelliho, který měl ale poškozenou podlahu.

Jinými slovy... Haas měl dobrou rychlost, dobrou strategii (u Racing Bulls by mohli vyprávět) a dokázal využít příležitost.

Ocon dojel sedmý, Bearman byl desátý a to v závodě, ze kterého odstoupil jen jeden jezdec. Pochopitelně jim poté pomohly diskvalifikace jezdců Ferrari. Z Číny si tak odvezli solidní porci bodů.



Foto: Getty Images / Clive Mason